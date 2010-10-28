Yasa tasarısı onaylandı fakat protestolar sürüyor

T24- Fransa'da sendikalar, Ulusal Meclis'in emeklilik yasa tasarısını dün (27 Ekim 2010) onaylamış olmasına rağmen, bugün protesto eylemlerini sürdü. Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin imzasını bekleyen yasayla emeklilik yaşı, 60'dan 62'ye yükseltilecek.





Demiryolu ve havayolu işçilerinin grevi, ülke genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Grevler, özellikle havayolu şirketlerinin çok sayıda tarifeli seferi iptal etmesine yol açtı.



Fransa'da düzenlenen yaklaşık 260 gösteriye katılanların sayısının, geçen haftaki rakamdan daha düşük olduğu bildirildi.



Fransa'daki 12 günlük okul tatilinin, gösterilere katılanların sayısının daha düşük olmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.



Senatonun önceki gün onaylamasının ardından ardından Meclis de dün, sendikaların tepkisine yol açan tasarıyı kabul etmişti.



Ana muhalefet partisi Sosyalist Parti, oylamanın ardından, tasarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.