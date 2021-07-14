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Ekonomi

Düzenleme kabul edildi; asgari ücretli işçi çalıştıran işverenlere 75 TL destek verilecek

14 Temmuz 2021 09:17

Ekonomik düzenlemeler içeren torba teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeye göre, asgari ücretli işçi çalıştıran işverenlere, 75 lira destek verilecek.

Asgari ücretlilere yönelik devletin işverene verdiği ücret desteği torba kanun teklifinde yer aldı. Buna göre sektör ayrımı yapılmadan asgari ücretten maaş veren işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Uygulama ilk kez 2016 yılında fiiliyata geçmişti. Ancak 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamıştı ve işverene asgari ücret desteği verilmemişti. Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak.

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