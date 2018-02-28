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Yasa dışı pankart asan 2 kişi gözaltına alındı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da üst geçide yasa dışı pankart astıkları iddiasıyla 1'i kadın, 2 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

28 Şubat 2018 18:39

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da üst geçide yasa dışı pankart astıkları iddiasıyla 1\'i kadın, 2 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Atakum ilçesinde bulunan bir üst geçide \'Genel Başkanımız Çiçek Otlu\'ya özgürlük\' yazan \'ESP-SKM\' imzalı pankart asılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Pankartı asanların, F.Ç. (45) adlı kadını ve Y.G. (45) olduğu saptandı. Bu sabah adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheli, silahlı terör örgütü MLKP propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

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