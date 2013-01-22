Yasa dışı dinlemeyi komisyon araştıracak

Genel Kurul'da, birleştirilerek görüşülen 6 araştırma önergesi üzerinde Hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra, önerge sahipleri söz aldı.



CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlendiğini söyleyerek kendini mağdur duruma getirdiğini ve bu durumdan şikayet ettiğini belirterek, ''CHP Grup Başvenvekilimiz, YARSAV Başkanı iken dinlendi. Başbakan, genel başkanımızın dinlendiğini bizzat kendisi söyledi. 71 bin kişi dinlendi, bin kişinin nasıl dinlendiği belli değil. Özel hayatın gizliliği ve haberleşme özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. Balyoz ve Ergenekon davasında, gizli tutulması gereken telefon dinlemelerini gazetelerde okumadık mı? Böyle bir ülkeye hukuk devleti denilebilir mi?'' diye konuştu.

MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, Hükümet'in haberleşme özgürlüğünün yasa dışı yollarla çiğnendiğine ilişkin iddiaları ciddiye alıp araştırmak yerine örtbas etmeyi tercih ettiğini savunarak, ''Hükümet'in bu duyarsızlığı her kesimde rahatsızlık yaratmıştır'' dedi.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel de Erdoğan'ın çalışma ofisinde bir yıl önce bulunan dinleme cihazının yeni gibi gündeme getirildiğini dile getirerek, bu durumun kimsenin güvencede olmadığını gösterdiğini söyledi.

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, 10 yıllık AK Parti iktidarı döneminde teknolojinin gelişmesiyle ilgili gelişen sorun konusunda yasal mevzuatla mücadele edildiğini kaydederek, yasalarda eksiklik olduğu ve yeni düzenlemeler yapılması gerektiği görüşüne katıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin Meclis Araştırması açılması kabul edildi. 17 üyeden oluşan komisyon, 3 ay çalışacak, gerektiğinde Ankara dışında da çalışmalarını sürdürebilecek.