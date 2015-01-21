T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yasa dışı dinleme soruşturmasında 11 tutuklama talebi

Yasa dışı dinleme soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 26 kişiden 15 kişi serbest bırakıldı

21 Ocak 2015 23:47

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "casusluk", "devletin birliğini bozmak" ve "kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlenmesi" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, ifadesi alınan 26 kişiden 11'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi, 15'i ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye getirilen zanlılar, savcılara ifade verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Harun Ceylan ve Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık ile Cumhuriyet Savcıları Selahattin Çataklı, Durdu Özer ve Ali Eker Yasan'ın aldığı ifadelerin ardından arasında eski TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hasan Palaz ve eski TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen'in de bulunduğu 11 kişi, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Eski Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu'nun ise ifadesinin henüz alınamadığı belirtildi. 

Ayrıca Gebze'de bulunan TÜBİTAK çalışanı Orhan Ü'nün ifadesinin, sağlık sorunlarından dolayı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, "casusluk", "devletin birliğini bozmak" ve "Kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiği" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında 28 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

 

ETİKETLER

hasan palaztibtübitakyasa dışı dinleme

İlgili Haberler

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz savcılığa teslim oldu

Ankara başta olmak üzere 4 ilde eş zamanlı 'yasa dışı dinleme' operasyonu kapsamında Hasan Palaz hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24