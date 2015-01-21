Yasa dışı dinleme soruşturmasında 11 tutuklama talebi

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "casusluk", "devletin birliğini bozmak" ve "kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlenmesi" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, ifadesi alınan 26 kişiden 11'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi, 15'i ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye getirilen zanlılar, savcılara ifade verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Harun Ceylan ve Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık ile Cumhuriyet Savcıları Selahattin Çataklı, Durdu Özer ve Ali Eker Yasan'ın aldığı ifadelerin ardından arasında eski TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hasan Palaz ve eski TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen'in de bulunduğu 11 kişi, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Eski Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu'nun ise ifadesinin henüz alınamadığı belirtildi.

Ayrıca Gebze'de bulunan TÜBİTAK çalışanı Orhan Ü'nün ifadesinin, sağlık sorunlarından dolayı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, "casusluk", "devletin birliğini bozmak" ve "Kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiği" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında 28 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.