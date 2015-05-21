T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yasa dışı dinleme iddiasıyla 9 polis hakkında yakalama kararı

Eski Ankara Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı, eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı da hakkında yakalama kararı verilen kişiler arasında yer aldı

21 Mayıs 2015 22:32

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara merkezli "usulsüz dinleme" iddiasıyla başlatılan operasyonu kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

"Usulsüz dinleme" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay, 7 kişiyi serbest bırakan Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararına, "tutuklama koşullarının olduğu" gerekçesiyle itirazda bulundu. İtiraz üzerine kararını değiştirmeyen hakimlik, talebi üst mahkemeye gönderdi.

Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salih Keskinkılıç, Ahmet Ümit Seçgin, Yunus Yazar ve Coşgun Çakar hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Hakimlik ayrıca, savcılığın talebi üzerine firari durumda bulunan eski Bitlis Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı ile 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Emre Baykal hakkında "yakalama kararı" çıkarılmasını kararlaştırdı.

Hakimlik, adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, eski Emniyet Müdürleri Hüseyin Özbilgin ve Ayhan Falakalı'nın tutuklanması taleplerini ise reddetti. 

ETİKETLER

dinlemeistihbaratyakalamemniyeankaraizmir9 polis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24