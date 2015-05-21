Yasa dışı dinleme iddiasıyla 9 polis hakkında yakalama kararı

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara merkezli "usulsüz dinleme" iddiasıyla başlatılan operasyonu kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.
"Usulsüz dinleme" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay, 7 kişiyi serbest bırakan Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararına, "tutuklama koşullarının olduğu" gerekçesiyle itirazda bulundu. İtiraz üzerine kararını değiştirmeyen hakimlik, talebi üst mahkemeye gönderdi.
Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salih Keskinkılıç, Ahmet Ümit Seçgin, Yunus Yazar ve Coşgun Çakar hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.
Hakimlik ayrıca, savcılığın talebi üzerine firari durumda bulunan eski Bitlis Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı ile 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Emre Baykal hakkında "yakalama kararı" çıkarılmasını kararlaştırdı.
Hakimlik, adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, eski Emniyet Müdürleri Hüseyin Özbilgin ve Ayhan Falakalı'nın tutuklanması taleplerini ise reddetti.