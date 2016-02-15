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'Yasa dışı dinleme' davasında ilk duruşma bugün

Ali Fuat Yılmazer'in bin 924, Erol Demirhan’ın 5 bin 734 yıla kadar hapsi isteniyor

15 Şubat 2016 12:19

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 143 polisin yargılandığı "casusluk ve yasa dışı dinleme" davasının ilk duruşması bugün yapılacak. Tüm şüphelilerin “darbeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, usulsüz dinlemelere ilişkin Ali Fuat Yılmazer’in 1924, Erol Demirhan’ın 5 bin 734 yıla kadar hapsi isteniyor.


143 şüphelinin "resmi belgede sahtecilik, iftira, görevi kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" gibi suçlardan 35 yıldan 878 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkındaki dosyanın "yetkisizlik" kararıyla ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği aktarılmıştı.

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