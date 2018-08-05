Yasa dışı bahisi bitirecek düzenleme: Canlı bahis oynanabilecek

Kanunla, bahis oyunlarının ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıktı. Son kabul edilen torba kanun spor Toto Teşkilatı'nın bahis oranlarına da düzenleme getirdi.

İkramiye oranlarının artırılmasıyla oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi amaçlanıyor. İlgili kuruma yapılacak ret ve iadelerin, yatırım ve işletme giderleri hesabında dikkate alınması gerektiğinden yatırım ve işletme giderleri oranı üzerinde kalan tutarın kamu payı olarak aktarılması öngörülüyor.

Buna göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili ayında ödenen KDV tutarından, bir önceki yılın aynı ayında ödenen KDV tutarının, Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik büyüme tahmini oranında arttırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Türkiye'de kurulu bankalarda açılan özel hesaba, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından ret ve iade edilecek.

Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım ve işletme giderleri olarak kullanılacak, yatırım ve işletme giderleri oranına dahil edilecek. Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin KDV olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı adına vergi kaybı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanacak.

Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar, ikramiye oranının brüt üst sınırının yüzde 59 olarak uygulanmasına devam edilecek.

Geçici teminat oranı yüzde 5'ten yüzde 3'e, kesin teminat yüzde 10'dan yüzde 6'ya indirilecek. Pazarlıkla temin usulünde bu teminat oranlarından farklı teminat oranları belirlenebilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte canlı bahis oynanabilecek, bahis oranları artacak, minimum bahis sayıları düşecek ve tenis, buz hokeyi gibi farklı spor dallarına bahis oynanabilecek.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan yetkililer şu açıklamayı yaptılar:

"Yasa dışı bahis kanunsuzluğa dayalı bir oyun olup, sonuçları bakımından ülke markasına ve ekonomisine ciddi zararları bulunmaktadır. Kanunlara aykırı bahis organizasyonlarının faaliyetleri neticesinde elde edilen gelirler, terörün finansmanında kullanılmaktadır. Bu bağlamda, “yasa dışı bahis/terör” bağının ülkemize zararı her şeyin ötesindedir"