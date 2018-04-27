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Yasa dışı bahis operasyonu: 34 kişi tutuklandı

  Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada yasa dışı bahis oynattığı gerekçesi ile 34 kişinin tutuklandığını belirtti

27 Nisan 2018 15:51

 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada yasa dışı bahis oynattığı gerekçesi ile 34 kişinin tutuklandığını belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Metin Saruhan\'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada, Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 38 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, 2 kişinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi.

34 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Açıklamada, \"Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatma, yer temin etme ve para aktarma konularında başlatılan soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış olup 10.07.2018 ve 17.04.2018 tarihlerinde eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda 38 kişi yakalanmış, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 2 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Operasyonlarda yakalanan 34 kişi, \"Suç örgütü kurmak ve yönetmek\", \"Suç örgütüne üye olmak\" ve \"7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanununa Muhalefet\" suçlarından tutuklanmalarına, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Şüpheliler hakkında yukarıda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ise devam etmektedir\" denildi.

 

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