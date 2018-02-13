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Yasa dışı bahis çetesinin milyonluk para trafiği

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 9 ilde, internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın, 100 kişi gözaltına alındı

13 Şubat 2018 16:17

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 9 ilde, internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın, 100 kişi gözaltına alındı. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Taylan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı bu sitelerde oyun oynatanların, milyonlarca liralık para trafiğini de yönettikleri ortaya çıktı.
Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya\'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişiyi gözaltına aldı.
15,5 MİLYON KAÇIRILMAK İSTENDİ
Şüphelilerin gözaltına alınamasının ardından, bahis çetesinin diğer üyeleri farklı bankalarda bulunan 15,5 milyon lirayı hesaplardan çekerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan yurt dışına kaçırmak istedi. Gözaltına alınan bir çete üyesinin üzerinden çıkan 500 bin lira nakit paraya da polis el koydu. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ele geçilirdi.
HESABINI KULLANDIRANLARA AYLIK
Çete liderlerinin ayrıca yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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