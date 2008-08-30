Yasa değişti orman tahsisi yine başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yasadaki değişiklikle daha önce ön izin alan 59 firmaya çağrı yaptı ve 82 proje için başvuruların yapılmasını istedi..



Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen orman alanlarının turizme tahsisi yeniden başlatıldı. Yasada değişiklik yapılarak ormanların "yerine ağaç dikilmesi kaydıyla turizme açılması" sağlandı. Turizm Teşvik Kanunu'nda 2004 yılında yapılan bir değişiklikle Türkiye'deki tüm ormanların turizme tahsis edilebilmesine olanak sağlandı. Bu değişikliğin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni turizm bölgelerini belirledi ve bu bölgeler için 2004-2006 yılları arasında 59 firmaya 82 proje için ön izin verdi. Ancak Danıştay 6'ncı Dairesi, Antalya Barosu'nun yaptığı başvuruda bu yasa değişikliğinin anayasaya aykırı olduğunu iddia etmesi nedeniyle konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.



YASA İPTAL EDİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi de ormanların orman olarak değerlendirilmesinin kamu yararına daha uygun olacağı gerekçesiyle değişikliğin iptalini kararlaştırdı. Mahkeme yeni yasal düzenleme yapılması için de 1 yıllık süre belirledi. Danıştay da bakanlığın 59 firmaya verdiği ön izinlerin iptalini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından yasa yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemede ormanların yerine ağaç dikmek kaydıyla turizm tesisleri için kullanılabileceği belirtildi. Değişikliğin yasalaşmasının ardından bakanlık daha önce ön izin alan 59 firmaya davet gönderdi. Firmalardan belirlenen 82 proje için gerekli işlemleri yapmaları istendi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeniden yürürlüğe koyduğu tahsis listesi de ortaya çıktı. Listede firmalardan 12'sine ait 17 projenin Antalya Demre'deki ormanlık alanlarla ilgili olması dikkat çekiyor. Çünkü uzmanlar, Demre'nin bu bölgede kalan son bakir kıyı olduğunu söylüyor. Bakanlığın kesin izin vermesi halinde Ege ve Akdeniz'de yapılacak olan 82 yeni tesisin 6'sı golf sahası. Beş yıldızlı otellerin ve butik otellerin de projeler arasında bulunduğu tahsisler içinde Ankara merkezli firmaların çokluğu dikkat çekiyor.

