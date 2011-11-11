-Yasa değişikliği Senato gündeminde ROMA (A.A) - 10.11.2011 - Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ iktidarın meclisteki çoğunluğunu geçen salı günkü bilanço oylamasında kaybetmesinden sonra İtalya'da, teknokrat hükümetine geçilmesi tartışılmaya devam ederken, mali istikrar yasasındaki büyük değişiklik Senato'nun bütçe komisyonunda kabul edildi. Başbakan Berlusconi'nin iktidarının mecliste çoğunluğunu kaybetmesinden sonra ülkede, bir yandan geçiş hükümeti ve olası bakanları konuşulurken, bir yandan da Avrupa Birliği'nin (AB) istediği ekonomik reformların yer aldığı mali istikrar yasasındaki büyük değişiklik, Senato'nun bütçe komisyonundan geçti. Komisyondaki oylamada, anamuhalefet Demokrat Parti (PD) çekimser kalırken, taslak iktidar oylarıyla kabul edildi. Yarın, Senato gündemine gelmesi beklenen değişiklikler için yapılacak oylamaya, anamuhalefet Demokrat Parti (PD) katılmayacağını duyurdu. -Geçiş hükümeti tartışmaları- Ülkedeki bu siyasi belirsizlik ortamı ve geçiş hükümeti senaryolarının ağırlık kazanması, koalisyon ortaklarını da yol ayrımına götürüyor. İktidarın küçük ortağı Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) lideri Umberto Bossi, geçiş hükümetinin liderliği için adı geçen Mario Monti'nin hükümete yönelik bir programı olmadığını ileri sürerek, böyle bir hükümetin kurulması durumunda, partisinin muhalefette kalacağının altını çizdi. Bossi, seçimlere Berlusconi'nin partisi Özgürlükçü Halk Partisi (PdL) ile gidilmesinin şu an uzak ihtimal olduğunu kaydetti. Berlusconi ise partisini birlik içinde tutmaya çalışıyor. Hükümetinin mecliste çoğunluğu kaybetmesinin ardından zor günler geçiren başbakan, akşam saatlerinde PdL'li senatörlerle Senato'da bir araya geldi. 39 derece ateş rağmen toplantıya katılan Berlusconi'nin, Monti liderliğindeki geçiş hükümeti ve seçimlere gidilmesi hususunda ikilem yaşayan parti grubunu birlik içinde tutmaya çalıştığı ifade edildi. 75 yaşındaki Berlusconi'nin meclisteki son oylamada partisinden ayrılan parlamenterleri kendisini aldatmakla suçlayarak, ''Bunca yıl onlar için yaptıklarımdan sonra bunlar inanılmaz, nankörlük'' dediği bildirildi. Berlusconi, Monti konusundaki son kararın partisinin yürütme kurulunda alınacağını söyledi. Monti'nin başbakanlığında kurulması gündeme gelen teknokrat hükümetine, iktidar ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin yanı sıra muhalefetteki Değerler İtalyası Partisi karşı çıkarken, Merkez Birliği (UdC) lideri Pierferdinando Casini ise Monti'nin hükümetini kabul etmemenin ''miyopluk'' olacağını dile getirdi.