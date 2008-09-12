Yaşa bağlı işitme kaybında erken teşhis önemli

İşitme kaybında umut: Gen tedavisi

İlerleyen yaş vücutta pek çok değişiklik yapıyor; bunlardan biri de işitme kaybı. İşitme kaybının yaşlanmayla beraber, özellikle 65 yaş üzerinde sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniği Uzman Eğitim Odyoloğu Ayşenur Küçük Ceyhan, “Böyle durumlarda Kulak Burun Boğaz uzmanlarının incelemeleri ve odyolojik değerlendirmeden sonra işitme cihazı takarak kişinin daha rahat duymasını sağlıyoruz” diyor.Yaşa bağlı işitme kaybının, yaşam kalitesini düşüren bir durum olmasına rağmen, çevrelerinden duydukları olumsuz örnekler, estetik kaygılar gibi nedenlerle, işitme cihazı kullanmaktan kaçınan ya da işitme kaybı olduğunu kabul etmeyen kişilerle sık karşılaştıklarını söyleyen Ceyhan, gözlemlerini şöyle anlatıyor:“İşitme kaybı başladığında, kişi dinlediği kişiyi anlamakta zorlanmaya başlıyor, özellikle gürültülü ortamlarda ya da bir kaç kişinin bir arada konuştuğu durumlarda iletişim sıkıntıları artıyor. İnsanların mırıldanarak konuştuğundan şikâyet ediyorlar. Bazen işitme kaybı olan kişiden çok yakınları bu durumdan şikâyetçi olabiliyor. Zamanla kişi sosyal ilişkilerden uzaklaşıyor. “İşitme cihazının sağlayacağı yarar herkes için aynı değildir.Yaşa bağlı işitme kaybının ilaç ya da cerrahi tedavisinin olmadığını vurgulayan Ceyhan, en iyi tedavinin uygun işitme cihazlarını kullanmak olduğunu söylüyor: “İşitme kaybı yaşa bağlıysa çözüm işitme cihazıdır. Ancak işitme cihazının sağlayacağı yarar herkes için aynı değildir. İşitme kayıplı olarak geçirilen süre, konuşmayı ayırt etme seviyesi, kişinin motivasyonu işitme cihazından elde edilecek yararı etkiyen faktörlerdendir. İşitme cihazı kullanacak kişiye, işitmesinin durumuna göre cihazdan ne beklemesi gerektiği ve dinleme davranışını nasıl düzenleyeceği anlatılmalıdır. İşitme cihazı yardımıyla kulağa ses girişi olması işitme sistemini aktif tutar ve kişinin konuşma ayırt etmesi korunur.