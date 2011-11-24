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Politika

Yaş yükseltenlere bedelli yok TBMM (A.A)

24 Kasım 2011 20:27

-Yaş yükseltenlere bedelli yok TBMM (A.A) - 24.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, mahkemede yaş yükseltilerek, bedelli askerlikle ilgili tasarıdan faydalanılamayacağını söyledi. TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında bilgi veren Yılmaz, kendilerine, ''birçok kişinin mahkemeye başvurarak yaşını yükselttiği'' yönünde bilgiler geldiğini söyledi.  ''İnsanların bu şekilde bu tasarı kapsamına girmeye çalıştıklarını'' belirten Yılmaz, ''Bizim askerlik kanunda çok açık bir madde var. Diyor ki 'askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmelerinin hiçbirisi bunu etkilemez' diyor. Dolayısıyla, tüm vatandaşlarımıza diyoruz ki 'mahkemede yaş düzeltme, yükseltme bu yasadan yararlanma noktasında sonucu değiştirmeyecektir'' diye konuştu.

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