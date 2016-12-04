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"YAŞ toplantısı yapılmayacak"

YAŞ toplantıları yaz dönemi ve kış dönemi olarak yapılıyordu

04 Aralık 2016 19:10

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) yapısında değişikliğe gidilmesinin ardından bu yıl bir ilk yaşanarak YAŞ'ın kış toplantısı yapılmayacağı belirtildi.

DUVAR’da yer alan habere göre, yaz dönemi toplantısı olarak nitelendirilen ağustos ayındaki toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) terfiler ele alınırken, kış dönemindeki toplantıda TSK’nin harbe hazırlık durumu, bölgesel gelişmeler gibi konular gündeme geliyordu.

Ancak, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle Şura’nın yapısı değiştirildi. Düzenlemeyle, YAŞ’ın, Başbakanın çağrısıyla yılda en az bir kez toplanması kararlaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına ise kış toplantısının yapılması öngörülmüyor.

Yaş toplantısı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 28 Temmuz’da gerçekleştirilmiş ve ilk kez Genelkurmay Karargâhı yerine Çankaya Köşkü’nde üyeler bir araya gelmişti. 23 Ağustos’ta yapılan ikinci toplantıda, terfiler ve emeklilikler ele alınmıştı.

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