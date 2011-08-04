T24 LogoT24 Logo
Politika

YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 13:40

-YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genelkurmay Karargahında yapılan Şura toplantıları sona erdi. Şura kararlarını imzalamak için Genelkurmay Karargahına gelen Erdoğan, kararları imzalamasının ardından 20 dakika kaldığı Karargahtan ayrıldı. YAŞ toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyunda açıklanması bekleniyor. Toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alındı. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendirildi. Şura'da, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24