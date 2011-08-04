-YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genelkurmay Karargahında yapılan Şura toplantıları sona erdi. Şura kararlarını imzalamak için Genelkurmay Karargahına gelen Erdoğan, kararları imzalamasının ardından 20 dakika kaldığı Karargahtan ayrıldı. YAŞ toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyunda açıklanması bekleniyor. Toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alındı. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendirildi. Şura'da, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşüldü.