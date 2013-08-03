YAŞ toplantıları sona erdi, kararlar onay için Gül'e sunulacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ağustos ayı olağan toplantısının son gün çalışmaları sona erdi. Alınan kararlar öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onaylaması için Köşk'e sunulacak.

Genelkurmay Karargahı'ndaki toplantı için ilk olarak, ordu komutanları karargaha geldi. Başbakan Erdoğan'ı, karargaha gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel karşıladı.

Şura çalışmaları, kararların imzalanması ve Başbakan Erdoğan'ın kapanış konuşması ile sona erdi. Genelkurmay Karargahı'ndan ayrılırken tören kıtasını selamlayan Başbakan Erdoğan'ı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel uğurladı.

Şurada terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi ve emeklilik işlemleri ele alındı. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılacak personelle ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşüldü.

YAŞ sonuçları saat 12.00'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Belirlenecek Kuvvet Komutanlarının Çankaya Köşkü'nden açıklanacağı belirtildi.