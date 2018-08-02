YAŞ sona erdi: Apolet tartışmasıyla gündeme gelen Korgeneral Temel orgeneralliğe terfi ettirildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Muharrem İnce'nin 'apoletini sökme' tartışmasına konu olan Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "9 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 12 general ve amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edildi" dedi.

Kalın, 24 Haziran seçim sürecinde yaşanan "Apolet sökme" tartışması ile gündeme gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'in orgeneralliğe terfi ettirildiğini söyledi.

Kalın, 215 olan general/amiral sayısının da 244 olacağını ifade etti.