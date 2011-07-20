'YAŞ' listesinde 'balyoz' izleri

T24 - Balyoz davası kapsamında tutuklu 43 general nedeniyle YAŞ sırasında ortaya çıkabilecek muhtemel krizlerin hükümetin elindeki “Kanun Hükmünde Kararname” yetkisi ile aşılabileceği dile getiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre, haklarında açılan dava kapsamında tutuklananlar, daha sonra salıverilseler dahi terfi edemiyorlar. Bu yüzden bu seneki şûrada terfi sırasında bulunan 14 ismin bu şansını yitirdiği değerlendiriliyor.



Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) 131 general/amiralin terfi durumunu masaya yatıracak. Balyoz davası kapsamında tutuklu 14 generalin ise terfi şansı bulunmuyor. Hükümetin bu isimlerin emekliliğini isteyebileceği dile getiriliyor. Şuradaki en kritik konulardan birisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Mevcut komutan Orgeneral Hasan Aksay’ın görev süresi ya 1 yıl uzatılacak ya da Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten bir üst rütbeye terfi ederek yaş haddi nedeniyle 2 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmasının ardından emekliye ayrılacak.



Şûra sırasında ortaya çıkabilecek muhtemel krizlerin ise hükümetin elindeki “Kanun Hükmünde Kararname” yetkisi ile aşılabileceği Ankara kulislerinde dile getiriliyor. Balyoz Davası kapsamında tutuklanan general/amiral sayısı 43’ü buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre, haklarında açılan dava kapsamında tutuklananlar, daha sonra salıverilseler dahi terfi edemiyorlar. Bu yüzden bu seneki şûrada terfi sırasında bulunan 14 ismin bu şansını yitirdiği değerlendiriliyor.



Korgeneral Nejat Bek, Korgeneral Korkut Özarslan, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Korgeneral Korcan Pulatsü, Korgeneral Ziya Güler, Tümgeneral Abdullah Dalay, Tümgeneral Salim Erkal Bektaş, Tümgeneral Ahmet Yavuz, Tümgeneral İhsan Balabanlı, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, Tümgeneral Beyazıt Karataş, Tuğamiral Ahmet Türkmen, Tuğgeneral Kasım Erdem ve Tuğgeneral Ali Aydın 2011’de terfi sırasında bulunuyordu.



Bu yılki şûrada Balyoz Darbe Planı davası nedeniyle Deniz Kuvvetleri’nin önümüzdeki iki dönem komutanları belli olacak. Olağanüstü bir durum yaşanmaması durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit, koltuğunu Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel’e devredecek. Bu yılki şûrada terfi sırasında bulunan Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Balyoz davası kapsamında tutuklandığı için terfi şansını yitirdi ve Koramiral Güner terfi ederek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na gelecek tek isim olarak kaldı.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, kuvvet komutanlığına 1 yıl önce atanmasına rağmen yaş haddini doldurması nedeniyle emekli olacak. Orgeneral Ceylanoğlu’nun emekliliğinin ardından ağustosta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel atanacak. Jandarma Genel Komutanlığı’na ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun getirilmesi bekleniyor.



Şûrada, durumu görüşülecek ve Cumhuriyet’in ilk kez açıkladığı terfi sırasında general ve amirallerin listesi ise şöyle:





KARA KUVVETLERİ :



ORGENERALLER - Necdet Özel: Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması bekleniyor.

Erdal Ceylanoğlu: Yaş haddi nedeniyle emekli olacak.

Saldıray Berk: Görev süresi bittiği için emekliye ayrılacak.

KORGENERALLER - İsmail Hakkı Pekin (temditli), Abdullah Atay (temditli), Nejat Bek (temditli - tutuklu), Ömer Necati Özbahadır (temditli), Mustafa Korkut Özarslan - (tutuklu), Ahmet Turmuş, Galip Mendi,

Hulusi Akar, Abdullah Yaşar Cihansız.

TÜMGENERALLER - Gürbüz Kaya (geçen yılki terfisi hükümet tarafından onaylanmadı- tutuklu), İsmail Serdar Savaş (temditli), Ahmet Yavuz (temditli - tutuklu), Salim Erkal Bektaş (temditli - tutuklu), Ali Erdinç (temditli), Bülent Dağsalı (temditli), Abdullah Dalay (temditli - tutuklu), İhsan Balabanlı (temditli - tutuklu), Alaeddin Örsal (temditli), Muharrem Mutlu Arıkan (temditli), Tahir Bekiroğlu, İhsan Uyar, Raşit Atila Onkök, Yüksel Öztekin, Berkay Turgut, Yaşar Bal, Musa Avsever, Ömer Bayraklı, Orhan Turfan, Yıldırım Güvenç, Mehmet Çetin, Selahattin Kısacık.

TUĞGENERALLER - Şahin Tarlan (temditli), Orhan Köprü (temditli), İshak Ceylan (temditli), Namık Kemal Çalışkan (temditli), Tacettin Coşkun (temditli), Hamza Koçyiğit (temditli), Satı Bahadır Köse (temditli), Azmi Utfan Cinek (temditli), Göktürk Gökbayrak (temditli), Mehmet Ali Yıldırım (temditli), Osman Gazi Kandemir (temditli), Kasım Erdem (temditli - tutuklu), Naim Barbüroğlu (temditli), Şendoğan Karakuş (temditli), Asım Bülent Aker (temditli), Levent Gözkaya, Yavuz Türkgenci, Erdoğan Akyol, Levent Çolak, Tayyar Süngü, Ersun Altunsoy, İlyas Bozkurt, İzzet Çetingöz, Oktay Bingöl, Yakup Battal, Özhan Ayaş, Şeref Oguş, İlhan Bölük, Mete Salt, Ali Doğan İnce, Mustafa Güler, Osman Ünlü, Muammer Bayram, Mustafa Özsoy, Mustafa Küçükayan, Mehmet Şahingöz, Murat Üçüncü, Fevzi Cömert.





DENİZ KUVVETLERİ:

ORAMİRAL- Eşref Uğur Yiğit (emekliye ayrılacak).

KORAMİRAL - Nusret Güner (terfi edecek tek isim olarak kaldı).

TÜMAMİRALLER - İzzet Artunç (temditli), Halit Özkoç (temditli), Haydar Mücahit Şişlioğlu (tutuklu), Atilla Kezek, Veysel Kösele.

TUĞAMİRALLER - Abdullah Gavremoğlu (Geçen yılki terfisi hükümet tarafından onaylanmadı-tutuklu), Mustafa Doğan Denizmen (temditli), Ahmet Türkmen (temditli - tutuklu), Mustafa İpteş (temditli), Nurhan Kahyaoğlu (temditli), Kemalettin Gür, İsmail Taylan, Sualp Tayfun Atılır, Nadir Hakan Eraydın, Ercüment Tatlıoğlu, Alaettin Sevim, Hasan Şükrü Korlu, Emin Sami Örgüç.





HAVA KUVVETLERİ :

ORGENERAL - Hasan Aksay (Görev süresi doldu, hükümet görev süresini uzatabilir).

KORGENERALLER - Korcan Pulatsü (temditli - tutuklu), Ziya Güler (temditli - tutuklu), Mehmet Erten.

TÜMGENERALLER - Fuat Özakdağ (temditli), Semih Birdoğan (temditli), Nezih Damcı, Beyazıt Karataş (tutuklu), Mehmet Çetin,

Atilla Özler.

TUĞGENERALLER - Kazım Öndül (temditli), Adnan Demirci (temditli), Ahmet Barlas (temditli), Muhittin Fatih Sert, Mustafa İlhan, Atilla Öztürk, Ziya Cemal Kadıoğlu, Ateş Mehmet İrez, Cemal Sancak, Yılmaz Özkaya, Haşmet Cihangir Kadakal.





JANDARMA:

KORGENERALLER - Fikret Demirtaş

TÜMGENERALLER - Halil Helvacıoğlu (geçen yılki terfisi hükümet tarafından onaylanmadı- tutuklu), Tunay Bilgen.

TUĞGENERALLER - Ali Aydın (temditli - tutuklu), Erhan Güder (temditli) Vahdettin Bereceli (temditli), İsmail Salim Olguner, Ali Lapanta, Arif Çetin, Ümit Yılmaz, Murat Kırkaya.





GATA:

TUĞGENERALLER - Harun Tatar (temditli), Ersoy Işık (temditli), Sadettin Çetiner (temditli), Yusuf Ziya Yergök (temditli), Mustafa Kutlu (temditli) Okan Özcan (temditli) Mehmet Tahir Ünal.





