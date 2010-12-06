-YAŞ KARARLARI CUMHURBAŞKANI GÜL'E SUNULDU ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sundu. Cumhurbaşkanı Gül, Bakan Gönül ve Orgeneral Koşaner'i, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Gönül ve Koşaner'in yaklaşık 1 saat süren kabulde, YAŞ toplantısına ilişkin bilgilendirme yaptığı belirtildi. YAŞ toplantısında, ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık durumu incelenerek, bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılamak için alınan tedbirler değerlendirilmiş, hudutların mevcut durumu üzerinde durulmuş ve hudut güvenliği konusunda alınması gereken tedbirler'' görüşülmüştü.