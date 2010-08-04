T24 LogoT24 Logo
Gündem

YAŞ KARARLARI ERDOĞAN'A SUNULDU  ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2010 20:34

-YAŞ KARARLARI ERDOĞAN'A SUNULDU  ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından imza için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.  Saat 17.00 dolayında Başbakanlık Resmi Konutuna gelen Milli Savunma Bakanı Gönül'e korgeneral rütbeli bir askeri personelin de eşlik ettiği görüldü.  Edinilen bilgiye göre, Gönül, YAŞ kararlarını imza için Başbakan Erdoğan'a sundu.  Bakan Gönül'den önce İçişleri Bakanı Beşir Atalay da Başbakanlık Resmi Konutuna geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24