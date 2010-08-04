-YAŞ KARARLARI ERDOĞAN'A SUNULDU ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından imza için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Saat 17.00 dolayında Başbakanlık Resmi Konutuna gelen Milli Savunma Bakanı Gönül'e korgeneral rütbeli bir askeri personelin de eşlik ettiği görüldü. Edinilen bilgiye göre, Gönül, YAŞ kararlarını imza için Başbakan Erdoğan'a sundu. Bakan Gönül'den önce İçişleri Bakanı Beşir Atalay da Başbakanlık Resmi Konutuna geldi.