-YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu atandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever tarafından açıklandı. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Hava Lojistik Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu atandı. Genelkurmay 2. Başkanı Aslan Güner Harp Akademileri Komutanlığına, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman 1. Ordu Komutanlığına atandı. Orgeneral atamalarına göre, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman 1. Ordu Komutanlığına, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar Genelkurmay 2. Başkanlığına getirildi. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanı Korgeneral Abdullah Atay Ege Ordu Komutanlığına, 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Turmuş 3. Ordu Komutanlığına atandı. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Nusret Güner Donanma Komutanlığına getirilirken, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı YAŞ üyesi oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1 koramiral, 1 tümamiral, 3 tuğamiral ve 7 kurmay albay bir üst rütbeye yükseltildi. YAŞ kararlarına göre, koramiral Nusret Güner oramiralliğe, Tümamiral Veysel Kösele koramiralliğe, Tuğamiraller Kemalettin Gür, Hasan Şükrü Korlu ve Emin Sami Örgüt tümamiralliğe yükseltildi. Ayrıca deniz kurmay albaylar Mustafa Zeki Uğurlu, Ali Murat Dede, Aydın Şirin, Hasan Nihat Doğan, Muhittin Elgin, Hayrettin İmren ile Deniz Mühendis Albay Ahmet Çakır tuğamiralliğe terfi etti.