Yaş gününde anıldı

Müzisyen Burhan Şeşen'in 3 ay önce yaşamını yitiren oğlu Serhan'ın 27'nci yaş günü için, pek çok ünlü sanatçı Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı.



Soğuk algınlığı teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 3 ay önce, iddiaya göre ihmal sonucu 26 yaşında yaşamını yitiren 'Grup Gündoğarken'in üyelerinden Burhan Şeşen'in oğlu Serhan Şeşen, doğum gününde, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde anıldı. Şeşen'in ailesi ve dostları tarafından kurulan 'Serhan Şeşen Müzik, Felsefe Ve Yaşama Saygı Derneği'nin düzenlediği gecede, Bülent Ortaçgil, Erol Evgin, Feridun Düzağaç, Zuhal Olcay, Moğollar gibi ünlü isimler yer aldı.



Duygulandıran belgesel



Gece, Nebil Özgentürk ve ekibi tarafından hazırlanan Serhan Şeşen belgeseli ile başlarken, ilk olarak sahneye çıkan Serhan'ın babası Burhan Şeşen gelenlere teşekkür etti. Konser Serhan Şeşen'in en sevdiği Pink Floyd şarkıları ile açıldı. Sezen Aksu ve Yavuz Bingöl de, "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" türküsün birlikte seslendirdi. Burada söz alan Aksu, "40 tane mum yanar, 39'u söner bir tanesi yanmaya devam edermiş. O bir mumun acısıyla, bu yolu bitene kadar gideceğiz" dedi.

