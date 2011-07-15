Yas evinin önüne poşette 2 ceset bırakıldı



T24- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yas evi önüne torba içerisinde çürümüş 2 ceset bırakıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Lice ilçesinde Muminağa Camisi yanındaki yas evi önünde 2 torba gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, torbalarda, topraktan çıkarılmış, çürümüş halde 2 ceset bulunduğunu belirledi.

Cesetler kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yetkililer, cesetlerin çatışmada ölmüş olan teröristlere ait olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.