YAŞ erken bitti, Balyoz ve Ergenekon sanığı 12 general ve amiral emekli oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) erken bitti, rütbe bekleme süresi dolan Balyoz ve Ergenekon sanığı 12 general ve amiral emekli edildi. YAŞ kararları kapsamında 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 37 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

YAŞ'ta en önemli kararlardan biri de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük’ün, bu rütbede 4 yılını tamamladığı için teamüllere uygun şekilde emekliye ayrılması oldu. Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Yörük’ün yerine Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay’ın getirildiğini açıkladı.

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, önümüzdeki yıl Şura’da Genelkurmay Başkanlığı potasına tek isim olarak girecek. YAŞ öncesi kulislerde Yörük’ün görev süresinin bir yıl daha uzatılabileceği bu durumda Akar’la birlikte 2015’te Genelkurmay Başkanlığı potasına gireceği konuşuluyordu.

Öte yandan, YAŞ'ta Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "paralel yapı" dediği Gülen cemaatiyle bağlantısı olduğu öne sürülen general ve amirallerin ihraçlarıyla ilgili dosyalar YAŞ toplantısının gündemine gelmedi. İhraç dosyalarının TSK Yüksek Disiplin Kurulu'nca ele alınacağı öğrenildi.

Yüksek Askeri Şura’da, Balyoz ve Ergenekon davalarında yargılanan muvazzaf general ve amirallerin tümü emekliye sevk edildi. Bu iki davada yargılanan 14 muvazzaf general ve amiral bulunuyordu. Tümamiral Erdem Caner Bener daha önce istifa edip emekliliğini isteyince bu sayı 13’e düşmüştü. Tuğamiral Şafak Yürekli’nin ise ‘Casusluk davası’ndan ceza aldığı için bu YAŞ’ta yasa gereği zorunlu olarak emekli edilmesi bekleniyordu ve öyle de oldu. Geriye kalan 12 ‘paşa’nın görevlerine devam edebilecekleri de konuşuluyordu. Ancak bu olmadı.

Vatan gazetesinden Öge Demirkan’ın haberine göre, koramiral Deniz Cora, Hava Korgeneral Turgut Atman, Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, Hava Tümgeneral Bülent Kocababuç, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, Tuğamiral Ali Sadi Ünsal, Tuğamiral Fahri Can Yıldırım, Hava Tuğgeneral Mehmet Eldem ve Hava Tuğgeneral Kubilay Baloğlu kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.

Jandarma Genel Komutanı değişti

YAŞ'ta en önemli kararlardan biri de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük’ün, bu rütbede 4 yılını tamamladığı için teamüllere uygun şekilde emekliye ayrılması oldu. Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Yörük’ün yerine Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay’ın getirildiğini açıkladı.

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, önümüzdeki yıl Şura’da Genelkurmay Başkanlığı potasına tek isim olarak girecek. YAŞ öncesi kulislerde Yörük’ün görev süresinin bir yıl daha uzatılabileceği bu durumda Akar’la birlikte 2015’te Genelkurmay Başkanlığı potasına gireceği konuşuluyordu.

Önce terfi, sonra emekli

Emekli edilenler içinde ise bir isim ön plana çıktı. Bu isim ise Tümgeneral Halil Helvacıoğlu oldu. Helvacıoğlu’nun 2010 yılında ‘tümgeneral’lik süresi dolmuş, korgeneralliğe terfi ettirilmemişti. Helvacıoğlu, terfi kararnamesinin imzalanmaması üzerine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açmış, davayı kazanınca da İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Ancak maaş ve özlük hakları korgeneral düzeyine çekilmişti. Helvacıoğlu görevine iade edilmezken Yargıtay tarafından ‘beraat kararı’ onandı ve tamamen aklandı. Bu aklanmadan sonra görevine dönmesi beklenen Helvacıoğlu, YAŞ toplantısında önce ‘Korgeneralliğe’ terfi ettirildi, sonra kadrosuzluk yüzünden emekli edildi.

1983’e kırmızı kart!

YAŞ toplantısında ortaya çıkan bu tablo ‘1983’lere kırmızı kart’ olarak yorumlandı. Çünkü bu YAŞ toplantısında 1983 yılında Harp Akademisi’nden mezun olanların dosyası geldi. Askeri kurallara göre 1983 mezunları ya terfi edecek ya da emekli edileceklerdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise özellikle Balyoz ve Ergenekon davalarında yargılanan bütün 1983 mezunları emekli edilmiş oldu. 1984 mezunları için ise önümüzdeki yıl karar verilecek.

Denizde kadro boş kaldı

Balyoz’dan yargılanan altı amiral de kadrosuzluktan emekli edildi. ‘Tümamiralliğe yükselmesi beklenen dört tuğamiralden ise sadece Ahmet İskerder Yıldırım ve Aydın Şirin terfi etti.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 37 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bir üst rütbeye yükseltilen albay, general ve amirallerin isimleri şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

- Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller: 1- Yılmaz Uyar, 2- İbrahim Yılmaz, 3- Salih Ulusoy, 4- Şeref Öngay, 5- Mehmet Faruk Şengün.

- Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller: 1- Atilla Şirin, 2- Muharrem Metin Özbek, 3- Ömer Şevki Gençtürk, 4- Mehmet Özoğlu, 5- Metin Akkaya, 6- Halil İbrahim Ergin, 7- Abdullah Baysar, 8- Mehmet Akyürek, 9- Veli Tarakcı, 10- Sinan Yayla, 11- Memduh Hakbilen, 12- Rafet Sevinç Şaşmaz.

- Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar: 1- Semih Terzi, 2- Mustafa Serdar Sevgili, 3- Ali Salnur, 4- Ahmet Otal, 5- Numan Yediyıldız, 6- İzzet Tekin, 7- Mehmet Cengiz Doğan, 8- Cemalettin Doğan, 9- Ahmet Bican Kırker, 10- Erdem Kargın, 11- Bekir Koçak, 12- Şenol Alkış, 13- Mustafa Gönel, 14- Savaş Beyribey, 15- Mustafa Oğuz, 16- Zeki Karataş, 17- Hasan Polat, 18- Erhan Caha, 19- Ahmet Ercan Çorbacı, 20- Cüneyt Soyraç, 21- Ufuk Uras, 22- Nevzat Büyükceran, 23- Hayrettin Kaldırımcı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

- Koramiralliğe yükseltilen tümamiral: 1- Hasan Şükrü Korlu.

- Tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller: 1- Ahmet İskender Yıldırım, 2- Aydın Şirin.

- Tuğamiralliğe yükseltilen albaylar: 1- İhsan Bakar, 2- Ahmet Hakan Güneş, 3- Sinan Sürer, 4- Himmet Taner Çengel, 5- Asım Olcay Karadayı, 6- Mithat Kemal Algül, 7- Kadir Yıldız, 8- Süleyman Manka.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

- Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller: 1- Hasan Hüseyin Demirarslan, 2- Nihat Kökmen.

- Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller: 1- İdris Aksoy, 2- Mehmet Cahit Bakır, 3- İsmail Yalçın, 4- Fethi Alpay, 5- Atilla Darendeli.

- Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar: 1- Mehmet Yalınalp, 2- Kemal Akçınar, 3- Veyis Savaş, 4- İshak Dayıoğlu, 5- Albay Ahmet Biçer, 6- Cemal Akyıldız, 7- İmdat Bahri Biber, 8- Kemal Mutlum, 9- Atilla Yurttaş, 10- Gökhan Şahin Sönmezateş.



Jandarma Genel Komutanlığı

- Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneral: 1- Harun Ocaklı.

- Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller: 1- Salih Karataş, 2- Ali Çardakcı.

- Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar: 1- Sadık Köroğlu, 2- Ali Osman Gürcan, 3- Faruk Bal, 4- Mehmet Artar, 5- Birol Şimşek.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

- Tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller: 1- Hayati Bilgiç, 2- Bekir Sıtkı Cebeci.

- Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar: 1- Prof. Ömer Azal, 2- Prof. Kenan Sağlam, 3- Prof. Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, 4- Melih Hamdi Ünal, 5- Prof. Atila Güngör.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

- Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneral: 1 - Abdullah Arslan.

İhraç kararı çıkmadı

Öte yandan, YAŞ'ta Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "paralel yapı" dediği Gülen cemaatiyle bağlantısı olduğu öne sürülen general ve amirallerin ihraçlarıyla ilgili dosyalar YAŞ toplantısının gündemine gelmedi. İhraç dosyalarının TSK Yüksek Disiplin Kurulu'nca ele alınacağı öğrenildi.