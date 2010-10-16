-YAŞ ÇAY ALIM KAMPANYASI TAMAMLANDI RİZE (A.A) - 16.10.2010 - ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, tamamladıkları bu kampanya döneminde müstahsillerden 590 bin 325 ton yaş çay yaprağı satın aldıklarını bildirdi. Yüce, 13 Mayısta başlayan 2010 yılı yaş çay kampanyasını tamamladıklarını belirterek, ''Ancak her ihtimale karşı bir fabrikamız nöbetçi olarak açık tutuluyor. Bu kampanya döneminde müstahsilimizden 590 bin 325 ton yaş çay yaprağı satın aldık'' dedi. Geçen yıl 593 bin ton yaş yaprak alımı gerçekleştirdiklerini, bu yıl da bu rakama yakın bir alım yaptıklarını anlatan Yüce, ''ÇAYKUR, geçen yıldan bu yıla alımlarımızda ciddi bir negatif sapma ve herhangi bir aksama olmadan alım programını tamamladı. Şu ana kadar aldığımız yaş çaydan 105 bin ton kuru çay üretimi gerçekleştirdik. Devam eden ikinci tasnifte de 5 bin ton civarında daha kuru çay elde edilecek. Böylece 110 bin ton seviyesinde kuru çay elde etmiş olacağız'' diye konuştu. Yüce, geçen yıl 110 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdiklerini, bu yıl da bu miktarda satış gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatarak, şu ana kadar 80 bin ton civarında kuru çay satışı gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar kalan 2.5 aylık sürede 30 bin ton daha satıp hedefleri olan 110 bin tonun üzerinde kuru çay satışını gerçekleştirmeyi, böylece geçen yılın üzerinde bir rakama ulaşmak istediklerini söyledi. ÇAYKUR olarak her sene üretime girerken fabrikalarının kapasitelerine göre pratik kapasiteyi belirlediklerini dile getiren genel müdür Yüce, şöyle devam etti: ''Yani teorik kapasitemizdeki makine parkurumuza, fabrika sayımıza göre işleyebileceğimiz kaliteli ve nitelikli çayın miktarını belirliyoruz. Bu miktarlar çerçevesinde gerekli kotaları, kontenjanları günün şartlarına göre belirliyoruz. Biz belirli miktar çayı 100 gün hesabına göre işleyebileceğimizi düşünüp kotaları buna göre belirliyoruz. Fabrikalarımızın toplam yaş çay işleme kapasitesi ortalama 6 bin tondur. Bu rakam zaman zaman 7 bin tonlara kadar çıkabilmektedir. Bu planlarımızı, programlarımızı Hazine ile paylaşıyoruz ve bilgilendirme yapıyoruz. Ardından Hazine bize belirli oranda yaş çay alma yetkisi veriyor.'' Temmuz ayında satın aldıkları yaş çayın bedellerinin ödemesine öncelikle 26 Ağustostaki selden etkilenen Gündoğdu beldesindeki müstahsillerden başladıklarını ve bu ödemeyi tamamladıklarını bildiren Yüce, diğer müstahsillerin ödemelerinin de 18 Ekim Pazartesi günü başlayacağını, bu ödemeleri Kurban Bayramına kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.