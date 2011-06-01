-YAŞ ÇAY ALIM FİYATI YARIN AÇIKLANACAK RİZE (A.A) - 01.06.2011 - Doğu Karadeniz'de 200 binin üzerinde üreticiyi ilgilendiren yaş çayda 2011 yılı fiyatı yarın açıklanacak. Fiyatın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in katılımıyla açıklanması bekleniyor. Yörede resmi rakamlarla 767 bin, gayri resmi rakamlarla 850 bin dekar alanda yaklaşık 204 bin üretici çay tarımı yapıyor. Son yıllarda yaş çay üretimi yılda 1 milyon ile 1 milyon 200 bin ton arasında değişiyor. Bundan da 200-220 bin ton civarında kuru çay elde ediliyor. Rize Ziraat Odası geçen yıl yaş çay için 1,25 lira fiyat isteğinde bulunmuş, ancak fiyat 88,5 kuruş taban, 11,5 kuruş da destekleme primi olmak üzere 1 lira olarak açıklanmıştı. Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bu yıl bölgedeki bütün sivil toplum örgütleri ile yaptıkları değerlendirme sonucunda 1,30 lira fiyat talep etmeyi uygun bulduklarını, bu fiyata destekleme priminin dahil olduğunu söyledi. -ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ SÜTLÜOĞLU- ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılı yaş çay kampanyasını 20 Mayıs'ta başlattıklarını anımsatarak, bugüne kadar üreticilerden 38 bin 531 ton yaş çay aldıklarını söyledi. Üreticilerden Mayıs ayında alınan yaş çayın bedelinin bu ay içinde ödeneceğini ifade eden Sütlüoğlu, ''Müstahsilimizin kotası doluncaya kadar alımlarımız sürecek. Üreticilerimizin endişesi olmasın. Ancak fabrikalarımızın belirli bir kapasitesi var. üreticilerimizin çayını bir anda almamız mümkün değil. Bunun sürece yayılması lazım. Üreticilerimizin acele etmesine gerek yok. Program dahilinde alımlarımızı sürdüreceğiz'' dedi. Sütlüoğlu, birinci sürgünde üreticilerden dekar başına yapılan alımın geçen yıla göre artırılarak 350 kilograma çıkartıldığını kaydetti.