-YAŞ 4. GÜN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) dördüncü gün çalışmaları başladı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şurada, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor. YAŞ toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.