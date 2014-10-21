Yarsuvat ‘Dürüst ve Albayrak’ı’ açıkladı

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, dün gece Maslak Sheraton Otelinde genel kurul üyeleri ile bir araya geldi. Galatasaray Kulübü Başkan adayı Yarsuvat, Galatasaray'da eski 2.başkan ve birçok başarıya imza atan Ali Dürüst'ün, Abdurrahim Albayrak ile birlikte göreve gelmesi halinde Florya'da görev alacağını resmen açıkladı.

Listesinde bulunan idarecileri tek tek tanıtan Duygun Yarsuvat, "Galatasaray'da tek adaylı seçim olmaz. Galatasaray tek adamlığı asla kabul etmez” dedi.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Albayrak’ı üyelerine tanıtırken Yarsuvat, “Futbolcularla yatıp kalkan onlarla ağlayan gülen Abdurrahim Albayrak kardeşimiz yönetimimizdedir. Futbol Şubesini ayakta tutan engin tecrübeye sahip olan Ali Dürüst de onunla beraber Florya'da olacaklar. Biz Galatasaray'da kardeşliği canlandırmak için geliyoruz. Kulüp olarak başarılı olmak zorunda olduğumuz bir yıldır. Amacımız 4.yıldızı takmaktır. Sloganımız Galatasaray için birlikte olmalıyız" dedi.

Abdurrahim Albayrak ise Ali Dürüst'ü de sahneye davet ederken, "Duygun hocamız, başkanımız böyle bir zamanda elini değil kellesini taşın altına koydu. Başarılar ancak birlik ve beraberlik ile gelir” dedi.

Yarsuvat son olarak “Galatasaray'ı 4.yıldıza taşıyacağız. Başkanlık önemli değil, abilik önemlidir. Beni başkandan ziyade abi olarak değerlendirin. Bunu da gerçekleştireceğim” dedi.