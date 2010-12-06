-YARSAV'DA YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Olağanüstü Genel Kurulu, çalışmalarını tamamladı. Noterler Birliği Konferans Salonu'nda yapılan Genel Kurul'da, YARSAV'ın 13 kişilik yönetim kurulu asil üyeleri ile 5 kişilik denetim kurulu asil üyeleri ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim kurulu asil üyeliği için çarşaf liste ile seçime gidildi. Delegelerin, çarşaf liste üzerinde istedikleri isimlerin üzerini çizerek 13 kişiyi belirlemeleri istendi. Yapılan seçim sonucunda YARSAV Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: ''Emine Ülker Tarhan, Leyla Köksal, Murat Arslan, Ayşe Altun, Mustafa Karadağ, Bülent Yücetürk, Nuh Hüseyin Köse, Mehmet Kaya, Oktay Aydın, Kamil Çil, Bihter Aydın, Ramazan Bayrak ve Celal Çelik.'' Yönetim kuruluna seçilen üyeler daha sonra toplanarak, YARSAV Başkanı ile diğer organların seçimini gerçekleştirecek.