-YARSAV'DA YENİ YÖNETİM ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Ülker Tarhan'ın milletvekili aday adaylığı için görevden ayrılmasının ardından toplanan Yönetim Kurulu tarafından yeni görev dağılımı yapıldı. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Arslan, Genel Sekreterliğe Leyla Tarhan Köksal, Saymanlığa Mustafa Savaş, Başkan Yardımcılıklarına Bülent Yücetürk, Oktay Aydın ve Kamil Çil seçildi. Yeni Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, şöyle denildi: ''YARSAV, toplumun tüm bireylerinin hukuk güvenliği gereksiniminin karşılanması için demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerinin savunucusu olmaya ve vicdanındaki saf ve katışıksız adalet duygusunun ilke ve sistem formülasyonlarını sınırlı ölçüde taşıyan bir tarihsel kalıtıma sahip toplumun, yalnızca insan olmanın fazlasıyla yeteceği özgüvenle hukukuna sahip çıkma, böylelikle öngürülebilir bir yaşama sahip olma, hukukun üstünlüğü şemsiyesinin koruyuculuğunu iliklerine kadar hissetme hayallerinin gerçekleşmesi çaba ve çırpınışına ilk günkü heyecanıyla devam etmektedir.'' Emine Ülker Tarhan'a derneğe katkılarından dolayı teşekkür edilen açıklamada, Tarhan'ın farklı bir platformda devam edeceği yeni yaşamında, yargı sorunlarının çözümünde ve yargı bağımsızlığı mücadelesinde öncü rol oynayacağına inanıldığı belirtildi.