YARSAV Başkanı'na e-maille tehdit!

Son dönemde yüksek yargı üyelerine yönelik tehditlere bir yenisi eklendi. HSYK üyesi Ali Suat Ertosun, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve bazı Yargıtay ve Danıştay üyelerine içinde toz bulunan zarfların gönderilmesinin ardından, son olarak YARSAV yönetiminde bulunan bütün hakim ve savcıların elektronik posta ile tehdit edildiği ortaya çıktı.

Son tehdit olayıyla ilgili olarak YARSAV adına Eminağaoğlu tarafından 28 Ağustos 2009’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Sözkonusu elektronik posta ile hem Eminağaoğlu hem de YARSAV Yönetim Kurulu üyelerinin tehdit edildiği kaydedilen suç duyurusu dilekçesinde, mesajı gönderen kişinin IP numarasından tespit edilerek hakkında kamu davasının açılması talep edildi.

“Haddinizi çok fazla aştığınızın farkında mısınız?” sözleriyle başlayan tehdit içerikli elektronik postada şunların yazdığı belirtildi: “Sözlerime başlamadan önce sizlerin kimler olduğunu, kimlerle bağlantılı olduğunuzu ve ilerideki 5 ay içindeki planlarınızın ne olduğunu bilen birisi olarak uyarıyorum. Cumhurbaşkanımıza el uzatmanızın bedeli sizlere ilelebet pişman olacağınız bir durum oluşturmuştur. Bu e-mailim de malesef onlardan birisidir belirtmeden geçemeyeceğim. Maalesef halen bilmediğiniz güç odakları içerisinde sizlerin fazlası ile hatta ve hatta bazı komutanlarında içinde bulunduğu illegal durumları bilenler gerekirse tamamen illegal komutanlarınızı ve sizi çökertecek ortamı bekleyenler var sizin de bildiğiniz gibi. Bunun bedeli tamamen sizlere mal olacak. İlerideki hayatınızın tadını çıkartamayacağınızın bir başlangıcıdır ve harcanacaksınız. Sadece siz değil diğer dostlarınız da. Bu e-mailim de bunun başlangıcıdır. Hayatınızı kaybetmeye hazırlanın lütfen. Hoşçakalın.”