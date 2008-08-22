Yarsav Başkanı: Rapor sahte değil

Y argıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kamuoyuna yansıyan ‘Sahte çürük raporu aldı’ iddialarına yanıt verdi.

YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, kendisine 1984 yılında geçirdiği ameliyat nedeniyle askerliğe elverişli olmadığına dair rapor verildiğini ve ‘çürük’ raporunun gerçek olduğunu belirterek, bu raporun kamuoyunda yer alması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı aleyhine dava açacağını açıkladı.



Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kamuoyuna yansıyan ‘Sahte çürük raporu aldı’ iddialarına yanıt verdi. Eminağaoğlu, kendisine 1984 yılında geçirdiği ameliyat nedeniyle askerliğe elverişli olmadığına dair rapor verildiğini ve ‘çürük’ raporunun gerçek olduğunu belirterek, bu raporun kamuoyunda yer alması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı aleyhine dava açacağını açıkladı.



ANKA’ya konuşan Eminağaoğlu, şunları söyledi: “1984 yılında Peritonit ameliyatı geçirdim. Bundan öncede bir başka ameliyat olmuş idim. Geçirdiğim bu ikinci ameliyat nedeni ile Bridektomi yapılmıştır. Yapışıklık anlamını taşıyor. 1988 yılında Ankara Hukuk'tan mezun oldum. 4 yıl boyunca hastanede toplam 1 ay yattım. Ameliyattan sonra 4 yıl boyunca okula devam ettim. 1988 yılında okulu bitirdiğimde askerliğe karar aldırmak için Etimesgut Hava Hastanesi’ne sevk edildim. Etimesgut Hava Hastanesi’nde muayenem yapılırken, karnımdaki ameliyat izleri nedeni ile benden ameliyat raporları istendi. Üzerinde hiçbir oynama olmayan 1984 yılındaki raporumu Hava Hastanesi’ne ibraz ettim. Sağlık Kurulu işlemleri sonucunda yapışıklık nedeni ile askerliğe elverişli olmadığım söylenerek bana bu doğrultuda belge verildi. Ben de bu belgeyi aldım. Bilahare, mesleğe başlarken ameliyat raporumu da bu belgeyi de Adalet Bakanlığı’na ibraz ettim. Belgeler üzerinde hiçbir oynama yoktur. Örnekleri de elimde mevcuttur. Bütünüyle özel hayatım kapsamındaki sağlık sorunlarımı yansıtan ve sadece askeri hastane ve askerlik şubesinde bulunan raporun hukuka aykırı şekilde belirli basın kuruluşlarında yer alması kişilik haklarıma ve özel hayatıma saldırıdır. Özel hayatımın gizliliğinin ihlalidir. Bu konuda MSB aleyhine yasal işlemlere başvuracağım. Ayrıca ilgili basın kuruluşları hakkında yasal yolları kullanacağım. Amaç, YARSAV'a yönelik, yıpratma karalama ve linç eylemlerine bir yenisini daha eklemektir. Hukukun üstünlüğü esastır, her türlü yasal yolları kullanacağım”





