YARSAV Başkanı 'ideoloji' diyenlere tepki gösterdi

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Danıştay’ın katsayı ile ilgili kararını “ideolojik” bularak eleştirenlere tepki gösterdi.



YARSAV’ın konuya ilişkin açıklamasında “Kanaatimiz odur ki, konuyla ilgili bu son açıklama, bir yandan bağımlı yargı yaratamamanın oluşturduğu öfkenin, bir yandan da yargı organlarına olan toplumsal inanç ve güveni bilinçli bir biçimde sarsma gayretlerinin dışavurumudur” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Amaç yargıyı etkilemek “Siyasal parti temsilcilerinin tutum ve davranışlarının sahip oldukları ideolojiye göre biçimlendiği bilinmektedir. Ancak, siyasal iktidar sahiplerinin, evrensel hukuk ilkelerine dayalı olarak karar veren yargı organlarının kararlarına ilişkin yaptıkları açıklamalarda ideolojik düşünceleri dışında titiz ve ölçülü davranmaları beklenir. Ayrıca sözkonusu kararın nihai nitelikte bir karar olmadığı düşünülürse, bu aşamada yapılan açıklamalar yargıyı etkileme olarak nitelendirilebilir.”



Hedef gösteriliyor “Benzeri demeçlerle ve bir kısım medya aracılığı ile yargı ve yargıçların hedef gösterilmesi sonucu geçmişte meydana gelen acı ve menfur olaylar henüz belleklerdeki yerini korumaktadır. Buna karşın, Dünya ve Avrupa’da yargı organları kararları ile ilgili olarak yapılabilecek açıklamaların değerlendirildiği etik ilkelere de aykırı olacak biçimde bu yöndeki açıklamalar sürdürülmekte, yanlışta ısrar edilmektedir.”



Danıştay 8’inci Dairesi, YÖK’ün üniversite sınavında katsayı uygulamasını kaldırmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiş, bunun üzerine YÖK karara itiraz edileceğini açıklamıştı.