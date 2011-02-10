-YARIYIL TATİLİNİN FATURASI BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - MasterCard'ın ''MasterIndex Sömestre Tatili'' araştırmasına göre, yarıyıl tatili boyunca ailelerin ek harcama tutarı 267 lira oldu. MasterCard, tüketicilerin yarıyıl tatili ile ilgili planlarını, tatil boyunca yaptıkları alışverişleri ve bu alışverişler için ayırdıkları bütçeleri belirlemek amacıyla ''MasterIndex Sömestre Tatili'' araştırması gerçekleştirdi. Buna göre, katılımcı ailelerin yüzde 54'ü tatil boyunca evlerinde otururken, yüzde 27'lik kesim yarıyıl tatili boyunca çalışmaya devam etti, yüzde 25'lik kesim akraba veya ailelerini ziyarete gitti. 15–19 yaş grubundaki gençlerin yüzde 13'ü tatilini kursa veya dershaneye giderek geçirdi. Tatil yaptığını söyleyen ailelerin ortalama tatil süresi 8,3 gün oldu. Katılımcıların yüzde 35'i, tatil döneminde harcamalarında artış olduğunu belirtirken, özellikle 65 yaş üstü grubun harcamalarında yüzde 50'lik artış gözlendi. Bu grubu, yüzde 47 oranında artışla 35–44 yaş grubu takip etti. Ebeveynlere yarıyıl tatili nedeniyle harcamalarındaki artış tutarı sorulduğunda ortalama 267 lira yanıtı alınırken, bu tutar yüksek gelir gruplarında 348 liraya kadar çıktı. Katılımcılar, yarıyıl tatili harcamalarını yüzde 48 oranıyla alışveriş merkezlerinde, yüzde 35 oranıyla pazarlarda, yüzde 29 oranıyla küçük mahalle dükkanlarında, yüzde 24 oranıyla diğer büyük mağazalarda ve yüzde 9 oranıyla outlet merkezlerinde yaptığını beyan ederken, kıyafet ve restoran harcamalarında ödeme aracı olarak kredi kartı tercih edildi. Öğrenim çağında çocuğu olan katılımcıların yüzde 72'si çocuğuna karne hediyesi aldığını belirtti. Hediyelerin yüzde 32'si para vermek, yüzde 17'si etkinliğe götürmek, yüzde 16'sı oyuncak almak, yüzde 12'si elektronik alet almak, yüzde 12'si teknolojik alet almak, yüzde 6'sı kitap almak ve yüzde 4'ü seyahat hediye etmek şeklinde sıralandı.