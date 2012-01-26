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Yarıyıl tatiline giren çocuklar Umre'ye uçtu

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, aileleri ile birlikte karne hediyesi olarak Umre ziyaretine gitti.

26 Ocak 2012 02:00

T24 - Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, aileleri ile birlikte karne hediyesi olarak Umre ziyaretine gitti.

Yarıyıl tatiline giren çocuklar Umre'ye uçtu

Gruplar halinde Atatürk Havalimanı'na gelen öğrenciler, aileleri ile birlikte kutsal toprakları ziyaret için Umre'ye gidiyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte karnelerini alan çocuklar, aileleri ile birlikte Suudi Arabistan'ın Medine kentine hareket ederken, çoğu Umre'ye ilk kez gitmenin heyecanını yaşadı. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağı ile sabah 06.40'da Suudi Arabistan'a hareket eden gruplar, ziyaret sonunda tekrar yurda dönecekler.

14 yaşındaki oğlu ile birlikte Medine'ye hareket eden Fatih Cami imamı Hafız Osman Şahin, kutsal topraklara gitmenin huzurunu yaşadıklarını belirtirken, oğlu Muhammed Fatih Şahin ise oldukça heyecanlı gözüktü. Oldukça mutlu olduğunu ifade eden Şahin, "Çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi. Bilal Cengizhan Baybars isimli bir başka öğrenci ise "Kutsal toprakları ziyaret etme şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Çocukları ve eşleri ile birlikte Umre için Suudi Arabistan'a uçan ailelerin heyecanlı oldukları dikkat çekti.


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