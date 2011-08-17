-Yarışta Sinan Güler önde İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sinan Güler, Avrupa Ligi'nin düzenlediği ''Yılın en iyi hareketi'' yarışını önde götürüyor. Sinan Güler, Avrupa Ligi'nin kendi resmi web sitesi olan ''www.euroleague.net'' adresinde yer alan ''Yılın en iyi hareketi'' yarışmasında takımının Sırbistan'ın Partizan takımıyla yaptığı maçta kaydettiği spektaküler basket ile finalde yer aldı. Oylamanın devam ettiği yarışta basketbolseverler ''www.euroleague.net/euroleaguenews/polls/2010-11-video-poll/final-round/final'' adresinden genç oyuncuya desteklerini verebilecek. Halen yüzde 68,82 oy oranı ile önde bulunan Sinan'ın en büyük rakibi olarak ise Litvanya'nın Zalgiris takımından Marty Pocius gösterildi.