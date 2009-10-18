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Dünya

Yarışmayı kazanan hediyesi AK-47!

Somali'de aşırı dinci El Şebab örgütünün gençler için düzenlediği yarışmanın ödülü el bombaları ve silahlardı.

18 Ekim 2009 03:00

Somali'de aşırı dinci El Şebab örgütünün gençler için düzenlediği yarışmanın ödülü ne araba ne de ev; örgüt başarılı olan gençlere el bombası ve silah verdi.

CnnTürk'ün haberine göre El Kaide'ye bağlı örgütün üyelerinin ramazanda Kismayo kentinde radyodan düzenlediği yarışmaya katılıp bilim, kültür ve Kuran ile ilgili soruları doğru cevaplayanlar el bombaları ve silah "kazandı".

Dün akşam yapılan törende, 5 mahalleden gençlerin katıldığı yarışmada Fercano mahallesinden en büyük ödülü alan grup, otomatik kalaşnikof AK-47, 2 el bombası, tanksavar mayın ve 1000 dolar değerinde büro malzemesinin sahibi oldu.

Örgüt üyelerinden Şeyh Abdullahi Elhak, törende yaptığı konuşmada, ödül olarak silahın verilmesinin amacının "Somali'de Allah düşmanlarına karşı yürütülen savaşa katılmaları için gençleri cesaretlendirmek" olduğunu ifade etti.

Yarışmada başarılı olan diğer gençlere AK-47 ve mühimmatı verilecek.

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