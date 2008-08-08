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Spor

Yarışmalar yarın başlayacak

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, resmi açılıştan 2 gün önce başlayan futbol dışında müsabakalara yarından itibaren başlanacak.

08 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Oyunlarda yarışmaların ilk gününde 18 dalda müsabakalar yapılırken, 5 dalda 7 altın madalya sahiplerini bulacak. Oyunların ilk madalyaları, diğer oyunlarda da olduğu gibi atıcılıkta bayanlar 10 metre havalı tüfek dalında verilecek. Bu dalda TSİ 06.00'da müsabakalar sonuçlanacak ve Pekin-2008'in ilk madalyalarını kazananlar belli olacak.

Oyunların ilk gününde 10 Türk sporcusunun da müsabakaları olacak. Yüzmede erkekler 400 metre bireysel karışıkta Deniz Nazar, bayanlar 100 metre kelebekte İris Rosenberger ve erkekler 100 metre kurbağalamada Demir Atasoy, saat 13.30, atıcılıkta erkekler 10 metre havalı tabanca da Yusuf Dikeç, saat 07.00'den itibaren elemelerde mücadele edecekler.

Okçulukta 07.00'de başlayacak bayanlar olimpik yay sıralama atışlarında Zekiye Keskin Şatır, 10.30'da start alacak erkekler olimpik sıralama atışlarında da Yusuf Göktuğ Ergin ter dökecekler.

Boksta 81 kiloda Bahram Muzaffer, Kenyalı Ali Aziz ile karşılaşacak. Bu sıklette eleme müsabakaları yarın 10.00-11.30 ve 15.00-16.30 arasında gerçekleştirilecek.

Yelkende finn sınıfının ilk 2 yarışında 08.00'de Ali Kemal Tüfekçi suya açılacak. Halterde ise bayanlarda 48 kiloda Atina-2004'ün rekortmen şampiyonu Nurcan Taylan'ın yanı sıra Sibel Özkan, 05.00-06.40 arasında A Grubu müsabakalarına çıkacaklar. Bu sıklette madalya töreni ise 06.50'de yapılacak.

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