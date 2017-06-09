Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in TRT1'de yayınlanan "Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na yönelttiği eleştiriyi "haklı bulduğunu" ifade ederek, "Yarışma sanki Türkiye'de değil, Kahire Televizyonu'nda" dedi.

"Bilenler bilir: Her Müslüman memleketin Kur’an tavrı tarih boyunca kendine mahsustu, bizim temel tavrımız da 'İstanbul' üslûbu idi" ifadesini kullanan Bardakçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kur’an’ın yanısıra ezan da bizde asırlar boyunca bu tavırla okundu ve sonraları “Üsküdar tavrı” da denen üslûp kıraate son şeklini verdi. Eski asırların bugüne isimleri gelen hâfızlarının ardından ses kayıtları elimizde bulunan 20. asrın Sami, Karabacak Süleyman, Âmâ Osman, Büyük ve Küçük Kemal, Mecid, Hasan Akkuş, Abdurrahman Gürses, Aziz Bahriyeli, Kâni Karaca gibi önemli hâfızlarının tamamı hep bu tavırda okudular. Kıraatlerinde kendilerine mahsus üslûp farkları tabii ki vardı ama kıraatleri ve ezanları hep İstanbul tavrında idi... Anlayış zamanla değişti, İstanbul tavrı bir yana bırakıldı ve kıraatte Arap, özellikle de Mısır’ı taklid etmek moda oldu."

Mehmet Görmez ne demişti?

"Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nı eleştiren Görmez şunları söylemişti:

"Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim. Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır. Hem de en müstakim yola, en salam yola sizi götürmek için nazil olmuş bir kitaptır."

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