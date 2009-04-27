Yaris'le trafik artık çok rahat

Toyota’nın küçük modeli Yaris, makyajlanan versiyonuyla Türkiye’de satılmaya başlıyor.

Yenilenen Yaris’in en ilgi çekici özelliğiyse, Türkiye’de satılan ve trafikte kendiliğinde motoru durdurup çalıştıran “Stop&Start” teknolojisine sahip ilk araç olması.



Milliyet’ten Levent Köprülü’nün haberine göre, Avrupa için tasarlanıp, bu kıtada üretilen ilk Toyota modeli olan Yaris, makyajın yanı sıra yenilenen motor ve donanım seçenekleriyle bu haftadan itibaren Türkiye’de satışa çıkıyor. Öncelikle aracın dışında küçük değişiklikler var. İç tasarımı farklılaştırılan ön farlar, krom çıtalar eklenmiş yeni tampon, LED teknolojili yeni arka stop lambaları, yeni jant seçenekleri bunların bazıları.



İç mekanda yapılan değişimlerse, dikkatli gözler tarafından anlaşılabilecek türden. Ancak döşeme seçeneklerinin ve kalite hissinin artırıldığını söylemekte yarar var.



Yepyeni benzinli motor



Yaris’in tamamen yeni olan ve 101 HP güç üreten 1.33lt benzinli motoru, öncekine göre yüzde 15 daha güçlü ve daha çevreci.



Toyota, bu motorla birlikte Yaris’te “Stop&Start” (Durdur&Çalıştır) sistemini de sunuyor. Sistem, özellikle dur-kalk trafikte vites boşa alındığında ve debriyaja basıldığında motoru stop ederken, debriyaja yeniden basılıp fren pedalı bırakıldığında da kendiliğinden çalıştırıyor.



Yaris’in 1.4 lt (90 HP) dizel motorunda da iyileştirmeler yapılmış. Ayrıca her iki motorla birlikte 6 ileri şanzıman seçeneği de sunuluyor. Yeni Yaris’in fiyatı 25 bin 900 TL’den başlıyor.

