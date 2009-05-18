Yarışa çivili sabotaj

İskoçya'da, `Macmillan Kanser Derneği' yararına bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen bisiklet yarışları kaosa dönüştü. Yarış nedeniyle yolların uzun bir süre trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın engellendiğinden şikayet eden bir grup yollara çivi dökerek organizasyonu sabote etti.İngiltere Bisiklet Organizasyonu tarafından düzenlenen en prestijli bisiklet yarışlarından İskoç'ya bisiklet yarışlarına bu yıl bir grup protestocunun yollara çivi dökmesi nedeniyle gölge düştü.Yüzlerce sporcu yollardaki çiviler nedeniyle patlayan lastiklerini değiştirmek için yarışa sık ara verdi. 81 millik yarışın ortalarında patlamaya başlayan tekerleklerin önce tesadüf olduğu düşünülmesine karşılık yüzlerce sporcunun tekerleğinin patlaması sonunda olayın sobotaj olduğu anlaşıldı.Aralarında yüzlerce ünlünün de bulunduğu yardım için yapılan yarışların bu şekilde sabote edilmesi skandal olarak değerlendirilirken, organizasyonu düzenleyen İngiltere Bisiklet Organizasyonu, sporcuların can güvenliğini sağlamakta başarasız kaldığı gerkçesiyle eleştirilere maruz kaldı. Herşeye rağmen yarışların tamamlandığı, duraklamalar sırasıda küçük çaplı yaralanmalar olmasına karşılık ciddi bir sakatlık görülmediği belirtildi.