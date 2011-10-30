-Yarış pistinde balayı SAKARYA (A.A) - 30.10.2011 - Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, gece saatlerine kadar süren düğün töreninin sabahında, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda piste çıktı. Şenkalaycı, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarının sıralama turlarına katılmak üzere, bir gün önce evlendiği eşi Aylin Şenkalaycı ile Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu pistine geldi. ''Süpermoto A'' kategorisinde yarışacak olan Şenkalaycı, eşinin tezahüratları ile çıktığı pistte, ilk sıralama turlarında 51.803'lük, ikinci sıralama turlarında 50.275'lik tur zamanıyla 4. oldu. Türkiye şampiyonu motosikletçi Şakir Şenkalaycı, eşiyle 4 yıl önce yapılan bir motokros yarışında tanıştığını anlattı. Yarış esnasında, atlayış yaptığı rampanın kenarında gördüğü eşinin dikkati çekmesi ile başlayan ilişkilerinin evlilikle sonuçlandığını belirten Şenkalaycı, ''İşte 4 yıl süren bu dönemin ardından da dün akşam evlendik. Dün akşam, yakın arkadaşlarımız ve ailelerimizin katıldığı düğünle evlendik. Düğün salonundan gece geç saatlerde çıktık. Sabahın erken saatlerinde de yarış için buraya geldik'' diye konuştu. Şenkalaycı, yarış takviminin yoğunluğu nedeniyle boş gün bulmakta zorlandıklarını söyleyerek, ''Balayını burada geçiriyoruz artık. Yıl içinde yarış takvimimiz çok yoğun olduğundan dolayı boş bir gün arıyorduk. Tabi evlilik kararının ardından boş gün bulmak zor. En boş tarih olarak dün akşamı belirledik. Fakat ne yaptıysak olmadı yine yarışlara denk geldik. Sadece benim bugün 4 farklı yerde yarışım daha var aslında. Hem düğünüm var hem yarışım var. Yurt dışında da yarışım var. Dolayısıyla yurt dışındaki yarışa gidemedim ama evlendim. Düğünün hemen ardından da bu yarış vardı zaten'' dedi. Aylin Şenkalaycı ise aşklarının motosiklet pistinde başladığını anlatarak, eşinin evlenme teklifini de bir antrenman sırasında yaptığını ifade etti. Kendisinin de motor sporlarına ilgi duyduğunu söyleyen Şenkalaycı, düğünlerinin ertesi sabahını pistte geçirmenin kendisi için sorun olmadığını belirtti. Şenkalaycı, güzel bir tatil yerine eşiyle birlikte motosiklet yarışlarına katılmayı tercih edeceğini vurgulayarak, ''Balayını burada geçirmek de gayet güzel yani. Zaten buradaki çoğu insan arkadaşımız. Onlarla birlikte olmak çok güzel. Böyle deniz kenarında, güzel bir otelde balayı yapalım gibi bir düşüncemiz yok. Eşim zaten mili sporcu. Ben de uzun zamandır onun yarışlarını izliyorum. Bundan sonra da böyle devam edecek. Böyle olmasından da gayet mutluyum. Yarışlar gayet zevkli oluyor. Şakir'in yarışlarını ilk zamanlar izlerken tabi ki bir heyecan ve korku oluyordu. Yarışlarda başına bir şey gelmesinden korkuyordum en başlarda ama zamanla alışıyor insan. Artık korku ya da heyecan yok. Bütün yarışmalara gidip eşime destek oluyorum.'' şeklinde konuştu.