Yarış oyunlarının pirinin yeni sürümü

Hepimiz hayıflanıyoruz... Daha saf olduğumuz dönemlerde, ağzımız açık oynamıştık Need for Speed (NfS) oyunlarını. Herkes zevk alıyordu, yaptığı skorları ve araçları karşılaştırıyordu.

Online turnuvalar düzenleniyor ve herkes bu oyunda trafik canavarı oluyordu.



Gel zaman git zaman, ProStreet ve ardından Undercover ile deyim yerindeyse -ki yerinde- yerin dibine girdi EA. Hayıflanma sebebimiz bu işte. Hız duygusu kalmamıştı oyunda. Trafik canavarı olamıyor, eğlenemiyorduk.



Oyunu açmak gelmiyordu içimizden. İki oyun da neredeyse bir hafta kaldı sabit diskimde. Sinirlerim bozuluyordu NfS’nin geldiği bu noktayı gördükçe. Ancak EA akıllanmaya başladı. Yeni bir NfS oyunu ile hayranlarının gönüllerini almaya çalışacak.

Bakalım bunun için şimdilik neler vaat ediyor?



Küçük adımlar, büyük işler



Size şimdiden bu oyunun neden başarılı olacağını söyleyeyim: ProStreet ve Undercover ile oyunu batıran yapımcı Black Box artık yok! Bu da yetmedi mi? Oyunun yeni yapımcısı, GT Legends ve GTR 2 gibi simülasyon oyunlarını yapan bir firma, Slightly Mad Studios. Yeni yapımcının referanslarına baktığımız zaman, çok sağlam bir yarış oyununun geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.



EA, oyuncuların tepkilerini göze almış olacak ki oyunu arcade havasından çıkarıyor. EA’den Patrick Soderlung’un açıklamasına göre, oyunda kullanılan fizik motoru çok gerçekçi olacak ve bizi oyunun içine sürükleyecek. Ayrıca daha önce hiçbir oyunda görmediğimiz kadar gerçekçi grafiklerin kullanılacağından bahsediliyor. Bu açıklamanın biraz şişirme olduğu kanaatindeyim; bekleyip göreceğiz.



Ve kontrollere değinmeden olmaz herhalde. Diğer hususlarda olduğu gibi kendinden emin bir açıklama yapıyor ve gerçekçilik faktörünün oyuna olan etkisinden söz ediyorlar oyunun yapımcıları. Kontrollerin çok iyi olacağını ve artık aracı içeriden kontrol edebileceğimizi söylüyorlar. Bunun tek bir anlamı var; hız hissini damarlarımıza kadar hissedeceğiz! Beni gerçekten çok mutlu eden bir haber oldu bu. Eğer PC’nizde yarış oyunları için direksiyon gibi gerekli aparatlarınız mevcutsa çok fazla eğleneceğiniz kesin.



Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz oyunda polisler mevcuttu ama şişko memurlar sadece süs niyetineydi. Yapak zeka denen bir şey olmadığını defalarda söyledik. Bazen sizi umursamayan, bazen de arkanızdan gelerek sizi fark eden bu memur arkadaşlarımızın yeni oyunda bulunup bulunmayacağı henüz net değil. Ancak şunu biliyoruz ki diğer yarışçıların yapay zekaları büyük oranda geliştirilmiş. Türün müdavimleri için sevindirici gelişmeler bitmek bilmiyor.



Ve diğer bir habere geçiyoruz. Oyunda Porsche, Audi ve Ford gibi markaların son modelleriyle beraber 70 farklı aracın yer alacağı belirtiliyor. Pagani Zonda’nın da bulunacağı, ekran görüntülerinden anlaşılıyor. Araç modellemeleri ve fiziklerinin çok iyi olacağı, yayınlanan görsellerden belli oluyor. Yapımcılar da bu konuya parmak basıyor. Bu güzel otomobillerle, Londra’nın da bulunduğu toplam 15 farklı parkurda yarışma fırsatı elde edeceğiz. Bu parkurların, gerçeklerinden farksız olacağı söyleniyor. İştahım kabardı gerçekten.



Oyunu, tek kişilik modunu bitirdiğimiz zaman sabit diskimizden kaldırıp DVD’yi bir tarafa fırlatmak olmaz; yapımcılar da böyle istemez zaten. Böyle olacağı zaman imdadımıza online modlar yetişiyor. Arkadaşlarınızla beraber 16 kişiye kadar destek veren sunucularda trafik canavarı olabilirsiniz!



Devrim mi?



Oyunun açıklanan her özelliğine ‘‘mükemmel‘‘,‘‘ kusursuz‘‘ ve ‘‘çok iyi‘‘ gibi sıfatlar yapıştırdığımı fark etmişsinizdir herhalde. Bu kadar güzel özellik beraberinde ne getirir? Tabii ki yüksek sistem ihtiyaçları. Bu oyun potansiyel bir sistem canavarı olabilir sevgili okurlar. Hepimizin ‘’nVidia mı, ATI mi?’’ tartışmaları yaptığımız şu günlerde, bu soru oyuncuların tartışma mekanına daha şiddetli inecektir. Biliyoruz ki şimdiye kadarki NfS oyunları ATI ekran kartlarında daha bir ‘’sağlam’’ çalıştı; daha pürüzsüz, daha güzel... Yeni oyunda da büyük ihtimalle kazanan ATI olacaktır.



Konumuza dönecek olursak, ben çok umutluyum bu oyundan arkadaşlar. Çok sevdiğim ve her oyununu özenle sakladığım NfS serisi, eski günlerine dönüyor gibi. Yeni yapımcı ile beraber çok sağlam bir oyun geleceğine inanıyorum. Eğer yine bir hüsran ile karşılaşırsak NfS serisinin sonunun geldiğini belirtebiliriz. Sonucun ne olacağını görmek için 2009’un ikinci çeyreğine kadar beklememiz gerekecek.



EA, hatalarından ders çıkarmış ve yeni yapımcısı ile beraber Need for Speed SHIFT’te gümbür gümbür geliyor. Üstelik her özelliği daha iyi yaparak, daha kusursuz bir oyun yaratarak... Hepimiz sabırsızız, bekliyoruz. Lütfen sıraya geçiniz.



(Kaynak: Level)