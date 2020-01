-Yarış dışında ambulans sorumluluğumuz yok ERZURUM (A.A) - 15.01.2012 - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık, milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun ölümüne ilişkin güvenlik ağı konusunun sürekli tartışıldığını söyledi. Ayık, güvenlik ağının plastik materyal ve çubuklarla yapılan bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, ''Güvenlik ağı plastik materyalden yapılan ve plastik çubuklarla kar üzerine yerleştirilen adı üstünde güvenlik amacıyla uygulanan ağlardır. Güvenlik ağları, her yarışta mutlaka olması gereken kuraldır. Yarış pistinin tamamını her iki yönden güvenlik ağlarıyla çevrelemek zorundasınız. Bu FIS'in kuralıdır. Biz de yaptığımız tüm yarışmalarda Universiade sonrası yapılan tüm yarışmalar da dahil olmak kaydıyla, yarışmalarımızın tamamında bu güvenlik ağlarımızı kullanmış bulunmaktayız'' dedi. Güvenlik ağlarının kullanımıyla ilgili bilgi veren Ayık, şöyle konuştu: ''Dağın tamamında, pistlerin tamamında güvenlik ağı kesinlikle kullanılmaz. Yarışmalarda kullanılır. Yarışma alanıyla sınırlıdır. Bunun haricinde dağda tehlike oluşturabilecek yerler, noktalar, bölgeler varsa oralara güvenlik ağı çekilir. Veya yasak olan geçilmesini, gidilmesini istemediğiniz noktalar varsa oraya bu ağlardan çekersiniz. O bölgeye geçişin ve gidişin engellenmesi için. Şu an Palandöken ve Konaklı'yı gezerseniz bizim böyle tehlikeli yerlerde güvenlik ağımızın olduğunu göreceksiniz. Kazanın olduğu pistte bile sağ tarafta 2 bölgede parça parça o anda bile güvenlik ağlarımızın olduğunu fark etmişsinizdir. Güvenlik ağı bu pistlerin hepsinde uygulanan bir yöntem değildir. Kaldı ki Konaklı'da 100 kilometrenin üzerinde pist vardır. Bunların hepsinin her tarafını ağlarla çevrelemek kayağın ruhuna, kayağın tabiatına aykırıdır. Ancak tehlikeli görülen noktalara bunlar çekilir.'' Ayık, dünyadaki en önemli kayak merkezlerinin pistlerinin hepsinde güvenlik ağının bulunmadığını, söz konusu uygulamanın yarışmalarda zorunlu hale geldiğini kaydetti. -Güvenlik önlemleri- Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde güvenlik zafiyetinin bulunmadığını ifade eden Ayık, şöyle devam etti: ''İşaret yön ve ikaz levhalarımızla, uyarı levhalarımızla, yazılarımızla ve de gerekli yerlerdeki güvenlik ağlarımızla bütün önlemler de alınmış bulunmaktadır. Dolayısıyla o kazadaki rahmetli kızımızın en son çarpıp durduğu kar perdelerinin önünde bir başka materyalin olması söz konusu değildir. Kar perdelerinin yapılış amacı ve uygulanışı çok farklı, güvenlik ağlarının yapılışı ve uygulanışı çok farklı. Dağda aşağı yukarı tehlike oluşturabilecek tüm alanların, tüm sert cisimlerin tamamı minderlerle kaplıdır. Dolayısıyla bu dağda hiçbir şekilde güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Siz de gezdiğinizde dağın her tarafındaki sert maddelerin sert cisimlerin koruyucu minderlerle kaplı olduğunu göreceksiniz.'' Ayık, milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun adının yaşatılması için yarışmalar düzenleneceğini, bir piste onun adını vereceklerini söyledi. Olayın meydana geldiği gün Gençlik Olimpiyatları için kafile başkanı olarak yurt dışında bulunduğunu anımsatan Ayık, kazayı duyar duymaz uçakla Türkiye'ye geldiğini ve kazayla ilgili yeterli bir bilgi sahibi olmadığı için basın açıklamasının bugüne kaldığını hatırlattı. -Ambulansın antrenman sahasında bulunmadığı iddiası- Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ayık, bir gazetecinin ambulansın antrenman sahasında bulunmadığını, kazanın yaşanmasının ardından olay yerine intikal ettiğini hatırlatması yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: ''Şimdi ambulans bildiğim kadarıyla olay olduktan yaklaşık 25 dakika sonra olay yerine intikal etmiş. Ambulansla ilgili şunu söylemek istiyorum. Federasyon olarak bizim sorumluluğumuz yarışlar esnasında alanda ambulans ve sağlık ekipleri ile diğer güvenlik önlemlerinin alınmasıdır ve biz yarışlarla ilgili hiç eksiksiz bu önlemlerin hepsini tamamen alıyoruz. Bu yarışla ilgili de 5 Ocak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile yazışmamız var. Yarışlar esnasındaki ambulans ve benzeri sağlıkla ilgili işler Türkiye Kayak Federasyonu'nun sorumluluğundadır. Yarışlar dışında bizim federasyon olarak böyle bir sorumluluğumuz yok. Kızımızın başına gelen olay, bir milli takım çalışması da değil. O anda milli takım kampı, milli takım çalışması, milli takım faaliyeti de yok. Şöyle düşünün Fenerbahçe futbol takımı kendi antrenmanını yaparken federasyondan bir sağlık hizmeti beklememektedir. Dolayısıyla bizim, yarışlar esnasında bir sorumluluğumuz vardır.'' Ayık, milli kayakçı Nemutlu'nun ölümüne ilişkin ayağından kayağının çıkması konusunun da normal olduğunu söyledi. -Futbol yorumcularının kazayla ilgili yorum yapmaları- Talihsiz kazayla ilgili bir anda kayak uzmanlarının çoğaldığını ifade eden Ayık, ''Bizi üzen, sevinsek mi üzülsek mi bilmiyoruz. Meğer Türkiye'de ne kadar çok kayak uzmanı varmış. Yüzlerce uzman çıktı bir anda. Herkes bilgi verdi. Tamamen futbolun konuşulduğu bir programda futbol yorumcuları bile kayağı tartıştılar, kayağı yorumladılar. Dolayısıyla bunlar hep üzücü şeyler. 'Mutlaka her tarafta ağlarımız olmalı' diyen kayak adamlarımız da oldu ama onların şu an görev yaptığı yerlerde 1 metre ağ yok. Palandöken ve Konaklı'nın tehlike arz eden her yeri ağlarla kaplı. Fakat çoğu merkezde 1 metre ağ bile yok. Bir şekilde federasyon sanki bu işte sorumluymuş gibi 'hazır sendelemişken hepimiz birden vuralım, hepimiz birden kendi hesaplarımızdan önce intikamımızı alalım' diye bir durum esti. Fakat gerçekler hiç de öyle değil. Palandöken ülkemizin gurur kaynağı kayak merkezlerinden bir tanesidir. Bu böyle de devam edecek. Bu dağ hiçbir şekilde sahipsiz değil.''