‘Yarının İzleri’ Ankara’da

Milli Eğitim Bakanlığınca, Unilever, Tesco Kipa ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) işbirliğiyle hazırlanan "Yarının İzleri" projesi Ankara'da Nebahat Keskin İlköğretim Okulunda başlatıldı.



Projenin başlatılması dolayısıyla okulun konferans salonunda tören düzenlendi. Törenin açılışında, küresel ısınmanın ve çevre kirliliğinin yol açtığı zararların anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.



Çelik, törende yaptığı konuşmada, yeni hazırlanan müfredatlarda özellikle küresel ısınma, çevre duyarlılığı gibi konulara da ağırlık verildiğini, çocuklara ilköğretimden itibaren bu bilincin yerleştirilmeye çalışıldığını söyledi. "Ancak ders konusu, not konusu olarak değil, bir sosyal sorumluluk, gönüllülük meselesi olarak böyle bir projenin gündeme gelmiş olması bizi çok sevindirdi" diyen Çelik, Tesco Kipa ve Unilever'in projenin yaklaşık 200 bin TL tutarındaki maddi kısmını karşıladığını belirtti. Bu miktarın çok büyük olmadığına işaret eden Çelik, "Özellikle iki ticari firmanın böyle bir projeye gönül koymuş olması para koymalarından cok daha önemli" dedi. Çelik, bilinçlenme açısından projenin bütün öğrencilere ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade etti.



“Herkes plaket veriyor”



Çevre kirliliği nedeniyle birçok gölün, akarsunun kuruma noktasına geldiğini belirten Çelik, devlet kurumlarının önlem almak için çalıştığını anlattı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de bir ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:



"Ancak devletin, hükümetlerin yapması gerekenler yanında bizim de birey olarak sorumluluklarımız var. Şüphesiz birey olarak her birimiz bir şeyi değiştirirsek, çok şey değişir. Ben okullara gittiğim zaman bana plaket verdikleri zaman kızıyorum. Plaketin kaldırılması için genelge gönderdik, dedik ki 'eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsanız okulun bahçesine bir ağaç dikin üzerine benim adımı yazın.' En büyük hediye bu, en büyük plaket budur. Sayın Başbakanımız bütün kamu kuruluşlarına böyle bir genelge gönderdi ama maalesef alışkanlığımız devam ediyor, sabah akşam herkes herkese plaket vermeye devam ediyor."



"İnsanların olduğu yerde kirlilik olduğunu" söyleyen Çelik, "insanların dünyayı yaşanmaz hale getirdiklerini" belirtti. Çelik, "Ben ilkokuldayken ülkemizin yüzde 27'si ormanlarla kaplıdır diye öğretirlerdi ama maalesef şu anda orman diyebileceğimiz yerler yüzde 13-14 civarındadır" diye konuştu.



Çelik, "böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attıkları için Unilever, Tesco Kipa ve TOÇEV'e teşekkür etti.



Unilever Türkiye, Orta Asya, Kafkasya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Karaca da son 20 yılda küresel ısınmanın etkilerinin giderek artırdığını belirterek, bu nedenle böyle bir proje hazırlanmasına karar verildiğini kaydetti. Firma olarak atıkların nasıl azaltılabileceği konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Karaca, proje ile yarının büyükleri olacak çocukları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Tesco Kipa CEO'su Simon King de iklim değişikliklere yol açan kirlenme ve enerji tasarrufu konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti. Tesco'nun bir İngiliz İşletmesi olduğunu ve merkezinin Londra'da bulunduğunu söyleyen King, İngiltere'de karbon emisyonunun azaltılması için ürünlerin kamyon yerine trenle taşındığını ve böylece yılda 15 bin adet kamyon trafiğinin azaltıldığını anlattı. Enerji tasarrufu sağlamak için hedefler koyduklarını ifade eden King, "Türkiye'deki ilerlememiz İngiltere'dekine göre daha hızlı" dedi.



TOÇEV Genel Koordinatörü Eda Çetin de "Yarının İzleri" projesinin "çocukların aklında kalabilmesi" için hazırlandığını kaydetti. Geçen Aralık ayında Mersin'de başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 3 bin çocuğa ulaştıklarını söyleyen Çetin, projenin diğer illere de yaygınlaştırılacağını ve 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.



Törenin ardından Çelik, Unilever, Kipa ve Toçev adına hazırlanan sertifikayı, projenin başlatıldığı Ankara'daki ilk okul olan Nebahat Keskin İlköğretim Okulu Müdürü Muzaffer Sarı'ya sertifika verdi.



Bu arada, söz konusu kuruluşlar adına takdim edilmesi planlanan plaket, Çelik'in konuşmasında plaketle ilgili söylediği sözler üzerine sunulmadı.



"Yarının İzleri" projesi kapsamında çocukların "ekolojik ayak izi" bilincine sahip olmaları için okullarda interaktif eğitimler, belgesel ve tiyatro gösterimi gerçekleştiriliyor ve çocukların, bu konuda oluşturulan internet sitesi aracılığıyla birbirlerine ulaşmaları sağlanıyor.



"Çevre bilincinin kazanılması için en uygun dönem olarak kabul edilen 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik olarak TOÇEV eğitim ve tiyatro ekipleri tarafından okullara ziyaretlerde bulunuluyor.”

