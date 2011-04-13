Yarına dikkat! Yağışlı hava geliyor

T24 - Meteoroloji uyardı: Yarın hava soğuyacak. Ankara ve İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 10 dereceye kadar düşecek.



Batı ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgar, yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, Batı Karadeniz açıkları ile Orta Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtınaya (70-100 km/s) dönüşecek.

Fırtınanın Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.



Doğu, baharda dondu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Doğu Akdeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte başlayan kar yağışının durmasının ardından, Balkanlar üzerinde gelen soğuk hava etkili oluyor. İlkbaharda kışı yaşayan bölgede 673 köyün yolu kardan ulaşıma kapanırken, Erzurum’da gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye düştü.

Geçen pazartesi gecesi Doğu Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde iki gün süreyle devam eden kar yağışı yerini bugün Balkanlar üzerinden gelen soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar kalınlıkları Erzurum’da 23, Palandöken Kayak Merkezi’nde 120 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığı kırsalda 1 metreyi aşarken, Erzurum’da 508 cm, Erzincan’da 115 cm, Ardahan’da 33 cm, Kars’ta 13 cm, Muş’ta 4 cm olmak üzere toplam 673 köyün merkezlerle bağlantısı kesildi. Ardahan’ın Posof İlçesi’nde kar yağışının ardından binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 13, Ardahan’da 6, Kars’ta 5, Ağrı’da 3, Erzincan’da 2 derece ölçüldü.

Hafta sonu yeniden kar yağışı ve soğuk havanın etkili olacağını kaydeden uzmanlar, hava sıcaklıklarının gelecek pazartesi gününden sonra artacağı söyledi.



