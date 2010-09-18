Yarın yola çıkacaklar dikkat!

T24 - İstanbul'da yarın düzenlenecek 19 Eylül Gazileri Günü etkinlikleri ile 22. Uluslararası Katibim Şenlikleri Atletizm Yol Yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazileri Günü etkinlikleri nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren Beyoğlu'nda Sıraselviler, Gümüşsuyu ve Mete caddeleri ile Taksim Meydanı ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.



Sürücüler kapatılan yollara alternatif olarak, Sahil Yolu, Tershane Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ile Dolapdere Caddesi'ni kullanabilecek.





Üsküdar'da trafiğe kapatılacak yollar



Bu arada, aynı gün Üsküdar Şemsipaşa-Harem sahilinde yapılacak “22. Uluslararası Katibim Şenlikleri Atletizm Yol Yarışı” nedeniyle saat 10.00'dan itibaren Harem Dönel Kavşak Üsküdar istikameti, Salacak İskele Caddesi, Şemsipaşa Baston Sokak sahile bağlantı, Şemsipaşa Caddesi Öğdül Sokak, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Balaban Meydan Otobüs Durakları Dönüşleri) trafiğe kapatılacak.



Kapatılacak yollara alternatif olarak Doğancılar Halk, Tunus Bağı ve Tıbbiye caddeleri belirlendi.





Kadıköy'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, yarın 13.00-18.30 saatleri arasında Kadıköy İskelesi otobüs duraklarında yapılacak açık yer toplantısı sebebiyle saat 12.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Buna göre, Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akışı durdurulacak, Rıhtım Caddesi ile Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadarki tüm yollar ve Söğütlüçeşme Caddesi'nden rıhtıma inen ara sokakların yanı sıra Orgeneral Şahap Gürler Caddesi de trafiğe kapalı kalacak.



Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddeleri de ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılması planlanırken, kapatılan söz konusu yollara alternatif olarak, 1. Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akışı, Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönü ile Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirilecek.



Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akışı, Altıyol Boğa Meydanı'ndan rıhtıma inmesi engellenerek, Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine sevk edilecek, Moda'dan gelen akış da Mühürdar Kavşaktan geri yönlendirilecek.





