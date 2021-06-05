Yarın sandık başına gidecekler kısıtmalardan muaf olacak

Ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi.

Bu doğrultuda; Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede halk sandığa gidecek. İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

Yapılan açıklamada seçimlerde görev alacakların ve seçmenlerin pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf olacağı bildirildi.