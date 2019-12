-''Yarın okullar açılacak, evlerinize dönün'' NUSAYBİN (A.A) - 18.09.2011 - Şırnak'ta yapılan KCK operasyonlarını protesto etmek amacıyla Mardin'in Nusaybin ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. İlçedeki 27 Mayıs Caddesi'nde toplanan grup, ateş yakarak yolu trafiğe kapattı. Bölgeye gelen polis ekipleri, caddeye girdi. Bu sırada gruptaki yüzü maskeli kişiler polise havai fişeklerle saldırdı. Nusaybin Emniyet Müdür Vekili Cem Koray Kılıçkaya, zırhlı polis aracından grubun dağılması için anons yaptı. Kılçkaya, izinsiz gösteri yapan gruba, şöyle seslendi: ''Yapmış olduğunuz eylem yasalara aykırıdır. Şu an yolu kapatarak insanları mağdur ediyorsunuz. Böyle yapmakla bir şey elde edemezsiniz. Lütfen dağılın. Grubun içerisindeki yaşı küçük çocuklara sesleniyorum. Şu an sizlerin evlerinizde olmanız gerekiyor. Yarın okullar açılacak. Bir an önce evlerinize dağılın çocuklar. Mağdur olmanızı istemiyoruz. Yasalar karşısında sorumluluk altına girmeyin. Lutfen dağılın.'' Uyarılara rağmen dağılmaması üzerine polis tazyikli su sıkarak gruba müdahalede bulundu. Göstericiler ara sokaklar kaçarak dağıldı.